Убитую с особой жестокостью 19-летнюю Аяжан Едилову похоронили

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 19-летнюю алматинку Аяжан Едилову, убитую с особой жестокостью, похоронили. Информацию подтвердил ее брат Алмат Муликов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня, 16 апреля, похоронили в Талдыкоргане», - сказал он.

Напомним, студентка пропала 19 марта в Алматы. Ее поиском занимались волонтеры и сотрудники полиции. 22 марта стало известно, что девушку нашли мертвой. Позже подробности жестокого убийства рассказали в полиции.

Сообщается, что убийство девушки произошло в одной из квартир, расположенной в микрорайоне Нуркент Алатауского района. Подозреваемым явился гражданин Н. 1993 года рождения. В момент его задержания принятыми мерами была взломана дверь его квартиры. При виде сотрудников полиции он пытался покончить жизнь самоубийством, но ему помешали. На место была вызвана скорая помощь.

Подозреваемому сделали операцию в больнице. Позже его выписали из больницы и перевели в следственный изолятор.

С целью сокрытия своих преступных следов подозреваемый расчленил тело девушки. Успел некоторые части тела вывезти за пределы Алатауского района и спрятать их в мусорных баках. Эти останки также были обнаружены.