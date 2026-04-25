    02:47, 25 Апрель 2026 | GMT +5

    Убитых краснокнижных птиц нашли в автомобиле у жителя Костаная

    Мужчина утверждает, что пакет с тушами птиц ему передал неизвестный, попросив доставить их в соседний населенный пункт, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ДП Акмолинской области

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, инцидент произошел 22 апреля на блокпосту, расположенном на территории Целиноградского района. В ходе несения службы сотрудниками патрульной полиции был остановлен автомобиль марки Hyundai Grandeur под управлением жителя города Костаная.

    — При проверке транспортного средства в багажном отделении полицейские обнаружили две туши отстреленных птиц, одна из которых предположительно относится к виду «краснозобая казарка» — редкий вид, находящийся под особой охраной государства и внесенный в Красную книгу Казахстана. Охота на данный вид категорически запрещена, — поделились в ведомстве.

    По словам водителя, пакет с тушами птиц ему передал неизвестный мужчина с просьбой доставить их в другой населенный пункт. Данная версия в настоящее время проверяется. Однако полицейские установили, что водитель сам является охотником: в багажнике находилось зарегистрированное на его имя гладкоствольное ружье и соответствующее удостоверение.

    — По факту незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Напоминаем, что незаконная добыча и оборот редких видов животных влечет за собой уголовную ответственность, — добавили в полиции Акмолинской области.

    Напомним, ранее сообщалось, что ужесточить ответственность за браконьерство предлагают в Казахстане.

    Оксана Матасова
    Автор
