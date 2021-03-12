Убили топором и ножом: пожизненные приговоры осужденным оставили без изменения в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожизненные приговоры мужчине, зарубившего топором двух человек, а также изнасиловавшего женщину-инвалида и второму осужденному, который убил ножом двух пенсионеров, оставили без изменения в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу алматинского городского суда.

Согласно материалам уголовного дела, ранее судимый за разбой и убийство двух лиц П., после освобождения из мест лишения свободы, спровоцировал конфликт в доме, где временно проживал с потерпевшими Р., С. и М.

«В результате П. нанес топором множество ударов по голове потерпевшему Р., отчего последний скончался на месте, затем с целью скрыть совершенное убийство лишил жизни проснувшегося С., зарубив его топором, после чего изнасиловал потерпевшую М, которая являлась инвалидом второй группы и стал удерживать ее в доме, тем самым незаконно лишив свободы», - сообщили в горсуде.

Приговором суда П. за совершение указанных преступлений назначено максимально строгое наказание в виде пожизненного лишения свободы. При назначении наказания суд учел, что П. ранее уже был осужден к лишению свободы за совершение особо тяжкого преступления, в его действиях признан опасный рецидив преступлений, и он вновь совершил особо тяжкое преступление повышенной степени общественной опасности, лишив жизни двух лиц, изнасилование и незаконное лишение свободы инвалида.

Приговор вступил в законную силу.

Второе дело повторно рассматривалось в отношений осужденного к пожизненному лишению свободы за убийство двух пенсионеров .

«В июле 2020 года ранее судимый за разбой О., под видом покупки автомашины, пришел в квартиру супругов пенсионеров К. и А., 81 и 89 лет, внезапно напал на них и, угрожая ножом, стал требовать деньги. Пожилые люди пытались оказать сопротивление, но осужденный нанес им множество ударов ножом в различные части тела, они скончались на месте. Похитив 500 долларов, 360 000 тенге и мобильный телефон О. скрылся с места преступления», - пояснили в суде.

Суд ему назначил максимально строгое наказание. В его действиях признан опасный рецидив.

Приговор мужчине также оставили без изменений.

В горсуде пояснили, что в соответствии со ст 46 ч. 4 УК РК, пожизненное лишение свободы устанавливается только как альтернатива смертной казни за совершение особо тяжких преступлений, и может назначаться в случаях, когда суд сочтет возможным не применять смертную казнь.

Пожизненное лишение свободы не назначается лицам, совершившим преступление в возрасте до восемнадцати лет, женщинам, мужчинам в возрасте шестидесяти трех и свыше лет. Такие осужденные отбывают наказание в учреждениях чрезвычайной безопасности для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы, содержаться отдельно от других осужденных и размещаются в камерах.

За последние четыре года специализированным межрайонным судом города Алматы пожизненное лишение свободы было назначено трем подсудимым, в 2021 году - двум, и в 2020 году - одному. Все приговоры вступили в силу.