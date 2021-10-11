Убил супругу и ранил внучку: суд вынес приговор жителю СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам по Северо-Казахстанской области вынесли приговор 58-летнему мужчине, который в мае этого года убил свою жену и ранил внучку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы областного суда, уголовное дело рассматривалось по двум статьям: «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц, в том числе ребенка».

«Судом установлено, что житель Тимирязевского района в алкогольном опьянении на почве неприязненных отношений, используя ружье и пневматический пистолет, убил свою супругу, а затем с целью сокрытия преступления пытался убить малолетнюю девочку и ее мать. Вина подсудимого установлена показаниями потерпевших, свидетеля, протоколом осмотра места происшествия и заключениями экспертиз», - сообщили в пресс-службе.

Прокурор ходатайствовал о назначении наказания в виде 25 лет лишения свободы. Мнение прокурора поддержали потерпевшие.

При вынесении наказания суд учел отягчающие обстоятельства: состояние опьянения и использование оружия. В качестве смягчающего обстоятельства признано добровольное возмещение подсудимым имущественного вреда.

«Санкция ст.99 ч.1 УК РК предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы, а ст.99 ч.3 УК - лишение свободы сроком 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Вместе с тем, в Уголовном кодексе предусмотрена норма, в соответствии с которой суд за покушение на убийство не может назначить пожизненное лишение свободы, а срок лишения свободы не может превышать 15 лет. Максимальный срок лишения свободы за оба преступления, в соответствии с Уголовным кодексом, составляет 25 лет», - прокомментировали в пресс-службе.

По совокупности уголовных правонарушений суд окончательно назначил сельчанину наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.