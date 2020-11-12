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У задолжавшего по алиментам казахстанца изъяли 2-х комнатную квартиру и автомашину

12 Ноября 2020 05:25
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У задолжавшего по алиментам казахстанца изъяли 2-х комнатную квартиру и автомашину

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - С 2017 года у должника имелась задолженность по алиментам на 3 детей на общую сумму 21 601 205 тенге. В счет указанного долга частным судебным исполнителем города Капшагай Алматинской области изъята 2-х комнатная квартира в городе Алматы и автомобиль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства юстиции РК.

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Согласно материалам исполнительного производства задолженность по алиментам образовалась после установления ежемесячного дохода должника в сумме 1 200 000 тенге согласно сведениям налоговых органов. Вместе с тем, установлены зарегистрированные на имя должника движимое и недвижимое имущество, на которые наложены аресты и проведена их оценка.

Должник неоднократно вызывался к частному судебному исполнителю и предупреждался о необходимости уплаты алиментов на содержание своих детей. Однако он отказывался исполнять решение суда.

В ходе исполнения автомашина марки «Toyota Camry» с прицепом (оценочная стоимость 3 190 290 тенге) и жилое помещение в виде 2-х комнатной квартиры (оценочная стоимость 13 633 822 тенге) должника на общую стоимость 16 824 112 тенге переданы взыскателю в натуре. В настоящее время задолженность по выплате алиментов составляет 4 777 093 тенге.


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#Алматинская область   #Права человека   #Минюст  
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