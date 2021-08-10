У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Какие осложнения могут быть у заболевших коронавируосм, рассказал директор центра психического здоровья города Алматы Сапар Рахменшеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждое заболевание дает свое осложнение, не только коронавирусная инфекция, обычный грипп тоже вызывает. Да, среди наших пациентов, которые перенесли COVID-19, выявляется снижение памяти, внимание, у некоторых появляется агрессия, раздражительность. Были те, у кого возникла паника: они могут не выздороветь, они могут умереть. Нехватка воздуха усиливает панику у людей. Поэтому коронавирусная инфекция тоже вызывает такие осложнения», – сказал Сапар Рахменшеев.

Он отметил, что такие побочные эффекты носят временный характер.

«Можно избавиться. Для этого надо время. Пациенты должны пройти реабилитацию, да не только агрессивность, не только страх, у некоторых снижается память, нарушается сон, становятся раздражительными. То есть, это люди, которые зациклены на этом. Я сам занимался с такими людьми, давал рекомендации, проводил курсы. Есть пациенты, которые отказываются от психологической помощи. Говорят: я ведь не психически больной. У нашего населения есть страх перед психологами и психиатрами. Когда мы начинаем разъяснять, то это состояние у них проходит. Эти нарушения проходят, но надо время», - добавил он.

Спикер добавил, что если есть глубокие нарушения, то назначаются препараты, которые снимают раздражительность, улучшают сон, витамины.