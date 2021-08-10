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У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач

10 Августа 2021 16:55
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У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Какие осложнения могут быть у заболевших коронавируосм, рассказал директор центра психического здоровья города Алматы Сапар Рахменшеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Каждое заболевание дает свое осложнение, не только коронавирусная инфекция, обычный грипп тоже вызывает. Да, среди наших пациентов, которые перенесли COVID-19, выявляется снижение памяти, внимание, у некоторых появляется агрессия, раздражительность. Были те, у кого возникла паника: они могут не выздороветь, они могут умереть. Нехватка воздуха усиливает панику у людей. Поэтому коронавирусная инфекция тоже вызывает такие осложнения», – сказал Сапар Рахменшеев.

Он отметил, что такие побочные эффекты носят временный характер.

«Можно избавиться. Для этого надо время. Пациенты должны пройти реабилитацию, да не только агрессивность, не только страх, у некоторых снижается память, нарушается сон, становятся раздражительными. То есть, это люди, которые зациклены на этом. Я сам занимался с такими людьми, давал рекомендации, проводил курсы. Есть пациенты, которые отказываются от психологической помощи. Говорят: я ведь не психически больной. У нашего населения есть страх перед психологами и психиатрами. Когда мы начинаем разъяснять, то это состояние у них проходит. Эти нарушения проходят, но надо время», - добавил он.

Спикер добавил, что если есть глубокие нарушения, то назначаются препараты, которые снимают раздражительность, улучшают сон, витамины.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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