У трех вахтовиков обнаружили коронавирус в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области число заразившихся коронавирусной инфекцией возросло до 49 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, COVID-19 выявили у трех мужчин – двое в возрасте 37 лет и одному 33 года – которые прибыли 25 мая из российского города Омска через пост «Каракога» в районе М. Жумабаева. Мужчины работают вахтовым методом в строительной компании.

«Их обследовали на COVID-19 и поместили в карантинный стационар. После получения положительных результатов на коронавирусную инфекцию госпитализировали в первую городскую больницу Петропавловска. На момент осмотра у всех общее состояние удовлетворительное, клинических симптомов нет. Начато лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Установлены 6 близких контактных лиц. Их тоже обследовали на COVID-19, результаты отрицательные. Эпидемиологическое расследование продолжается», - прокомментировали в пресс-службе.

Предыдущие шесть случаев заражения коронавирусом тоже были завозными.



