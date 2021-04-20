У транспортных средств в Казахстане появился электронный паспорт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 апреля 2021 года АО «Национальные информационные технологии», совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития и Министерством цифрового развития, инноваций, аэрокосмической промышленности запустили национальную систему «Электронный паспорт транспортных средств» на всей территории Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НИТ.

Электронный документ будут оформляться на новые и ввозимые автомобили, на уже зарегистрированные авто - по желанию собственника. Цифровизация данных транспортных средств дает возможность отслеживать его жизненный цикл не только в нашей стране, но и на территории Евразийского экономического союза.

Электронные паспорта будут содержать техническое описание транспортного средства, сведения о собственнике, о регистрационных действиях, об ограничениях и обременениях, об уплатах утильсбора, о таможенных ограничениях и таможенной очистке, сведения о дорожно-транспортных происшествиях, о прохождении технического осмотра.

По словам председателя правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислава Коняшкина, цифровой документ снизит число случаев мошенничества при продаже транспортных средств. Таким образом, существующим и будущим автовладельцам будет обеспечена безопасность и прозрачность сделки.

«За счет проверки в центральной базе ЕАЭС появится возможность выявления дублирующих вин-кодов, что позволит предостеречь население от покупки проблемных автомобилей», - отметил он.

По мере эксплуатации автомобиля паспорт транспортного средства будет в актуальном состоянии, и любые изменения будут отслеживаться системой. Наличие достоверной информации о транспортном средстве позволит сделать более безопасным процесс продажи или покупки автомобиля для автовладельцев по всей территории стран-участниц ЕАЭС.

Отметим, что проект осуществлен в рамках реализации Соглашения о введении единых форм паспорта транспортного средства, подписанного странами ЕАЭС.