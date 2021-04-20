Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

У транспортных средств в Казахстане появился электронный паспорт

20 Апреля 2021, 14:50
У транспортных средств в Казахстане появился электронный паспорт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 апреля 2021 года АО «Национальные информационные технологии», совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития и Министерством цифрового развития, инноваций, аэрокосмической промышленности запустили национальную систему «Электронный паспорт транспортных средств» на всей территории Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НИТ.

Электронный документ будут оформляться на новые и ввозимые автомобили, на уже зарегистрированные авто - по желанию собственника. Цифровизация данных транспортных средств дает возможность отслеживать его жизненный цикл не только в нашей стране, но и на территории Евразийского экономического союза.

Электронные паспорта будут содержать техническое описание транспортного средства, сведения о собственнике, о регистрационных действиях, об ограничениях и обременениях, об уплатах утильсбора, о таможенных ограничениях и таможенной очистке, сведения о дорожно-транспортных происшествиях, о прохождении технического осмотра.

По словам председателя правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислава Коняшкина, цифровой документ снизит число случаев мошенничества при продаже транспортных средств. Таким образом, существующим и будущим автовладельцам будет обеспечена безопасность и прозрачность сделки.

«За счет проверки в центральной базе ЕАЭС появится возможность выявления дублирующих вин-кодов, что позволит предостеречь население от покупки проблемных автомобилей», - отметил он.

По мере эксплуатации автомобиля паспорт транспортного средства будет в актуальном состоянии, и любые изменения будут отслеживаться системой. Наличие достоверной информации о транспортном средстве позволит сделать более безопасным процесс продажи или покупки автомобиля для автовладельцев по всей территории стран-участниц ЕАЭС.

Отметим, что проект осуществлен в рамках реализации Соглашения о введении единых форм паспорта транспортного средства, подписанного странами ЕАЭС.


Транспорт   Безопасность   Другие государственные органы   ЕАЭС   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Риме
Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Риме