11:13, 21 Март 2021 | GMT +6
У шестерых прибывших рейсом Шарм-эль-Шейх – Алматы казахстанцев выявлен коронавирус
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 36 международных авиарейса из Германии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, Украины, Российской Федерации, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.
Из 4 521 авиапассажира справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 4 121 человека, без справок прибыли 400 граждан РК.
В том числе:
в аэропорт г. Алматы – 18 рейсов, 2 276 пассажиров, со справками - 2 145, без справок - 131;
в аэропорт г. Нур-Султан – 5 рейсов, 647 пассажиров, со справками - 603, без справок - 44;
в аэропорт г. Шымкент – 9 рейсов, 948 пассажиров, со справками - 787, без справок - 161;
в аэропорт г. Актобе – 2 рейса, 348 пассажиров, со справками - 311, без справок - 37;
в аэропорт г. Актау – 1 рейс, прибыли 148 пассажиров, все со справками;
в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, 154 пассажира, со справками - 127, без справок - 27.
Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.
По результатам ПЦР-анализа, из 412 граждан РК, прилетевших без справок, у шестерых пассажиров, прибывших рейсом Шарм-эль-Шейх – Алматы, выявлена коронавирусная инфекция.