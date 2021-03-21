У шестерых прибывших рейсом Шарм-эль-Шейх – Алматы казахстанцев выявлен коронавирус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 36 международных авиарейса из Германии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, Украины, Российской Федерации, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

Из 4 521 авиапассажира справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 4 121 человека, без справок прибыли 400 граждан РК.

В том числе:в аэропорт г. Алматы – 18 рейсов, 2 276 пассажиров, со справками - 2 145, без справок - 131;в аэропорт г. Нур-Султан – 5 рейсов, 647 пассажиров, со справками - 603, без справок - 44;в аэропорт г. Шымкент – 9 рейсов, 948 пассажиров, со справками - 787, без справок - 161;в аэропорт г. Актобе – 2 рейса, 348 пассажиров, со справками - 311, без справок - 37;в аэропорт г. Актау – 1 рейс, прибыли 148 пассажиров, все со справками;в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, 154 пассажира, со справками - 127, без справок - 27.Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.По результатам ПЦР-анализа, из 412 граждан РК, прилетевших без справок, у шестерых пассажиров, прибывших рейсом Шарм-эль-Шейх – Алматы, выявлена коронавирусная инфекция.