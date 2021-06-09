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    18:31, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    У реки Угам найдены вещи пропавших туристов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У реки Угам в Туркестанской области найдены вещи пропавших туристов. Информацию подтвердил официальный представитель Министерства РК по чрезвычайным ситуациям Талгат Уали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 8 июня текущего года продолжаются поисково-спасательные работы, поиски пропавших двух туристов. В итоге проведенных поисковых работ найдены джемпер одного из пропавших, плащ-накидка, чехол спального мешка и пара сланцев, а также две маски. Поисковые работы проводятся в очень тяжелой горной местности по течению реки Угам и Айгыржыккан», - рассказал заместитель начальника ДЧС Туркестанской области, подполковник Ерик Сарыбаев.

    Сегодня в 13:10 в 500 метрах от места слияния рек Айгыржыккан и Угам Толебииского района Туркестанской области были найдены вещи пропавших туристов.


    «Спасатели МЧС передали найденную сумку сотрудникам полиции. Вещи своего сына опознала мать одного из пропавших туристов», - проинформировал официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

    В настоящее время продолжаются поиски двух пропавших туристов. В регионе проводится аэровизуальная разведка вертолетом АО «Казавиаспас». Операция по поиску продолжаются уже 15 суток.


    В поисковых работах задействованы 137 сотрудников, 17 единиц техники Департаментов по ЧС и полиции Туркестанской области, пограничной службы КНБ, лесного хозяйства, МЧС Республики Узбекистан, 1 вертолет и родственники пропавших туристов. Поисковые работы ведутся по девяти направлениям.

    Напомним, ранее три пропавших туриста были найдены и спасены. Также найдены тела двух туристов.



    Теги:
    МЧС Туркестанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Главная Видео Общество Происшествия
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