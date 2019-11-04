У работников какой отрасли самая высокая зарплата в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В третьем квартале этого года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 191 129 тенге. Индекс номинальной заработной платы к соответствующему кварталу прошлого года составил 118,1%, реальной – 112 %. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики.

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата отмечена в финансовой и страховой деятельности – 484,6 тысячи тенге (в 2,5 раза превышает республиканский уровень), в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 418 тысяч тенге (в 2,2 раза), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – 334,1 тысячи тенге (в 1,7 раз), в сфере строительства – 257,7 тысячи тенге (в 1,3 раза).

Самый низкий уровень номинальной заработной платы отмечен в образовании – 122,1 тысячи тенге, что на 36,1% ниже среднего показателя по республике.

В региональном разрезе самая высокая номинальная заработная плата отмечена в Атырауской области – 361,5 тысячи тенге, что в 1,9 раза превышает среднереспубликанский показатель. В Туркестанской области ее величина составила 122,8 тысячи тенге, что на 35,8% ниже среднего уровня по стране.