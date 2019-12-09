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У привезенного из Ирака «сироты» нашлась бабушка

9 Декабря 2019 13:52
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У привезенного из Ирака «сироты» нашлась бабушка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – У привезенного из Ирака ребенка, который ранее был объявлен «круглым сиротой», нашлась бабушка. Об этом сообщила советник министра образования и науки РК по вопросам прав детей Раиса Шер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Что касается малыша, которым якобы был круглым сиротой, есть родственница», - сказала Раиса Шер в кулуарах столичного Центра поддержки детей, оказавшихся в трудной ситуации.

По словам второго секретаря МИД РК Данияра Байбекова, женщина приходится малышу родной бабушкой.

«У него есть бабушка, и геномная экспертиза в Казахстане подтвердила родство, женщина является биологической бабушкой данного ребенка», - отметил Д. Байбеков.

К слову, в учреждении сейчас объявлен карантин, поскольку у одного из ребят обнаружили инфекционное заболевание.

«Как только дети прибыли сюда, 15 медицинских специалистов обследовали их, были выявлены те или иные заболевания. В настоящее время объявлен карантин, поскольку один из детей заболел скарлатиной и находится сейчас в медицинском учреждении», - рассказала Р. Шер.

Напомним, эксперты МОН и МИД планируют передать привезенных из Ирака детей их родственникам.

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Ключевые слова: Общество, МОН,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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