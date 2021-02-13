У прибывшего пассажира из Дубая в Алматы выявлен коронавирус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У одного пассажира, прибывшего рейсом Дубай – Алматы, выявлена коронавирусная инфекция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

12 февраля на территорию Республики Казахстан прибыло 18 международных авиарейсов из Великобритании, Шри-Ланки, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана.

Из 1 945 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 639 человек, без справок прибыло 306 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 12 рейсов, 1 169 пассажиров, со справками - 939, без справок - 230;

в аэропорт г. Нур-Султан – 5 рейсов, 732 пассажира, со справками - 656, без справок - 76;

в аэропорт г. Актау – 1 рейс, все 44 пассажира со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, из 425 граждан РК, прилетевших без справок 11 февраля, у одного пассажира, прибывшего рейсом Дубай – Алматы, выявлена коронавирусная инфекция.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 920 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.