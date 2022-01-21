У половины населения ежемесячный доход не превышает 50 тысяч тенге – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на дисбаланс в доходах населения страны, что может привести к экономическому, социальному и политическому расколу общества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В структуре национального дохода в 2020 году самую высокую долю занимает прибыль бизнеса - это 61,5%. Доля налогов всего 7,3%, а на заработные платы казахстанцев приходится менее трети - 31 с небольшим процента. Это крайне мало. Например, в России, несмотря на схожую структуру экономики, на оплату труда приходится 46,7% - то есть в 1,5 раза больше, чем у нас. Налицо явный дисбаланс и очевидная проблема справедливого распределения национального дохода. Международные эксперты, в частности KPMG утверждают, что всего 162 человека владеют половиной благосостояния Казахстана. В то время, как у половины населения ежемесячный доход не превышает 50 тысяч тенге - это чуть больше 1300 долларов в год. На такие деньги, разумеется, прожить практически невозможно», - сказал Глава государства на встрече с крупнейшими бизнесменами Казахстана.

Президент считает, что ситуация, когда от экономического роста выигрывают ограниченные элитные группы, а доходы большинства населения уменьшаются или стагнируют, становится серьезной угрозой безопасности государства.

«Это может привести к экономическому, социальному, а затем и к политическому расколу общества. Первые признаки такого кризиса уже вышли на поверхность. Естественно, так продолжаться не может. С обретением независимости и созданием благоприятных условий для развития бизнеса, формирование предпринимательского класса было в фокусе госполитики. Предоставлялись налоговые льготы, преференции, финансовые и нефинансовые меры поддержки. Экономическая модель работала исходя из убеждения – дайте бизнесу развиться, он сам создаст рабочие места и доходы населения. Во многом это сработало, но мы не получили ожидаемого результата в полном объеме», - добавил Касым-Жомарт Токаев.