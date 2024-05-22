У первой леди Сирии диагностирована лейкемия

У супруги президента Сирии Башара Асада - Асмы Асад диагностирована лейкемия, об этом сообщил офис президента Сирии во вторник. Заявление прозвучало почти через пять лет после того, как она вылечилась от рака груди, передает корреспондент агентства Kazinform.

В заявлении офиса президента Сирии сообщается, что 48-летняя Асма пройдет специальный протокол лечения, который потребует от нее изоляции, и в результате она откажется от общественной деятельности.

После появления нескольких симптомов и клинических признаков, а также после комплексной серии медицинских обследований у супруги сирийского президента диагностировали острый миелоидный лейкоз.

Фото: офис президента Сирии

В августе 2019 года Асма заявила на сирийском телевидении, что полностью вылечилась от рака молочной железы, который, по ее словам, был обнаружен на ранней стадии.

- Первая леди временно откажется от всех прямых обязательств в рамках своего плана лечения. На протяжении всего этого этапа она останется решительной и преданной своему, поддерживаемой сильной волей и верой в Бога, — сообщается в заявлении.

Фото: офис президента Сирии

Асма Асад руководит Сирийским фондом развития, крупной неправительственной организацией, которая выступает в качестве головной организации для многих операций по оказанию помощи и развитию в Сирии.

Асмаа Асад родилась в 1975 году в Лондоне. Ее отец — Фаваз аль-Ахрас, британский врач-кардиолог, а мать — сирийский дипломат в отставке Сахар Отри.

Ее семья родом из Хомса, в центральной части Сирии. Асма получила университетское образование в Королевском колледже в Лондоне. В 2000 году Асма Асад вернулась в Сирию и вышла замуж за Башара Асада. Пара растит двух сыновей и дочь.