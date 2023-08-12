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    16:25, 12 Август 2023 | GMT +6

    У огнеборца во время ликвидации пожара в Алматы родилась дочь

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    Кадр из видео: t.me/qr_tjm
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Во время ликвидации сложного пожара в Алматы у начальника Пожарной части №8 капитана гражданской защиты Темирбаева Азата родилась дочь. Это четвертый ребенок теперь уже в многодетной семье. Старшим сыновьям 15 и 11 лет, дочке 8 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС.

    Огнеборец, который руководил одним из трех участков тушения пожара, вспыхнувшего на складах Жетысуского района Алматы, работает в службе 21 год.

    Он принимал участие в ликвидации сложных пожаров, спас десятки человеческих жизней.

    Коллеги поздравили Азата с рождением дочери.

    Напомним, сегодня в Алматы горели склады в районе барахолки.


    Теги:
    Пожар Алматы МЧС Происшествия, ЧС
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