У огнеборца во время ликвидации пожара в Алматы родилась дочь

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Во время ликвидации сложного пожара в Алматы у начальника Пожарной части №8 капитана гражданской защиты Темирбаева Азата родилась дочь. Это четвертый ребенок теперь уже в многодетной семье. Старшим сыновьям 15 и 11 лет, дочке 8 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС.

Огнеборец, который руководил одним из трех участков тушения пожара, вспыхнувшего на складах Жетысуского района Алматы, работает в службе 21 год.

Он принимал участие в ликвидации сложных пожаров, спас десятки человеческих жизней.

Коллеги поздравили Азата с рождением дочери.