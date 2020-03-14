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вчера 18:00
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У новорожденного в Лондоне обнаружили коронавирус
ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – В Лондоне у новорожденного обнаружили коронавирус. Малыш стал самым юным пациентом с подобным диагнозом в Европе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.
Мать ребенка была доставлена в больницу на севере Лондона за несколько дней до рождения с подозрением на пневмонию.
Положительные результаты на коронавирус были получены после родов в больнице. Через несколько минут после рождения ребенка также обследовали на предмет коронавируса.
Персоналу, который находился в тесном контакте с матерью и ребенком во время лечения, теперь советуют изолироваться.
Неизвестно, заразился ли ребенок вирусом в утробе матери или был инфицирован во время родов. Издание The Sun, которое первым сообщило о ситуации, передает, что ребенок все еще находится в больнице, а вот мать была переведена в специализированную инфекционную больницу.
Это не первый случай, когда у новорожденного обнаруживают коронавирус. Еще в начале февраля BBC News сообщало о том, что инфицированная мать родила ребенка в Китае, и его результат также оказался положительным.
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