У новорожденного в Лондоне обнаружили коронавирус

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – В Лондоне у новорожденного обнаружили коронавирус. Малыш стал самым юным пациентом с подобным диагнозом в Европе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

Мать ребенка была доставлена в больницу на севере Лондона за несколько дней до рождения с подозрением на пневмонию.

Положительные результаты на коронавирус были получены после родов в больнице. Через несколько минут после рождения ребенка также обследовали на предмет коронавируса.

Персоналу, который находился в тесном контакте с матерью и ребенком во время лечения, теперь советуют изолироваться.

Неизвестно, заразился ли ребенок вирусом в утробе матери или был инфицирован во время родов. Издание The Sun, которое первым сообщило о ситуации, передает, что ребенок все еще находится в больнице, а вот мать была переведена в специализированную инфекционную больницу.

Это не первый случай, когда у новорожденного обнаруживают коронавирус. Еще в начале февраля BBC News сообщало о том, что инфицированная мать родила ребенка в Китае, и его результат также оказался положительным.