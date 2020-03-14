+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 6 °С
USD 405.46 EUR 452.62
RUB 5.58 CNY 58.11
Скачать
Новости
Вся лента >>>

У новорожденного в Лондоне обнаружили коронавирус

14 Марта 2020 21:11
Поделиться:
У новорожденного в Лондоне обнаружили коронавирус

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – В Лондоне у новорожденного обнаружили коронавирус. Малыш стал самым юным пациентом с подобным диагнозом в Европе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

Новости по теме
Инфекционную больницу Актобе посетили члены правительственной делегации
Коронавирус: за рукопожатия, объятия и поцелуи будут штрафовать в Бельгии КХЛ сделала официальное заявление по ситуации с коронавирусом В Казахстан можно прилететь из Рима с пересадкой в Москве - МИД РК

Мать ребенка была доставлена в больницу на севере Лондона за несколько дней до рождения с подозрением на пневмонию.

Положительные результаты на коронавирус были получены после родов в больнице. Через несколько минут после рождения ребенка также обследовали на предмет коронавируса.

Персоналу, который находился в тесном контакте с матерью и ребенком во время лечения, теперь советуют изолироваться.

Неизвестно, заразился ли ребенок вирусом в утробе матери или был инфицирован во время родов. Издание The Sun, которое первым сообщило о ситуации, передает, что ребенок все еще находится в больнице, а вот мать была переведена в специализированную инфекционную больницу.

Это не первый случай, когда у новорожденного обнаруживают коронавирус. Еще в начале февраля BBC News сообщало о том, что инфицированная мать родила ребенка в Китае, и его результат также оказался положительным.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Великобритания, Пневмония в Китае,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив