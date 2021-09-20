У неплательщиков штрафов изымают авто в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы проводит отработку по неплательщикам штрафов в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Борышкер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В проведении отработки в местах интенсивного потока автомобилей задействованы автоэкипажи дорожно-патрульной полиции. Также применяются АИС «БДД» и АПК «Сергек», которые автоматически вычисляют должников, имеющих задолженность по наложенным административным штрафам.

«Плановое периодическое мероприятие направлено на выявление лиц и транспортных средств, имеющих ограничения, то есть аресты, а также злостных неплательщиков, имеющих не исполненные постановления по делу об административном правонарушении, в добровольном порядке, в установленном законом сроки. В случае обнаружения системой в потоке движущегося транспорта нарушителя, инспектор останавливает машину и разъясняет причину остановки. Далее автомобиль нарушителя водворяется на специализированную штрафную стоянку. По месту пребывания составляется протокол изъятия, согласно Кодексу РК об административных правонарушениях. Выдача задержанного транспортного средства со штрафстоянки осуществляется только при полном исполнении постановлений о наложенных штрафах. Считаю, что такие меры административного воздействия эффективно сказываются на своевременном исполнении законных обязательств правонарушителями», – рассказал начальник Управления административной полиции ДП города Алматы Нурлан Аманбек.

Также в мероприятии принимают участие судебные исполнители Региональной палаты частных судебных исполнителей и сотрудники прокуратуры города Алматы.