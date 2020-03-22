У нее были катаральные симптомы, схожие с ОРВИ - главврач Алматы о 57-м пациенте с коронавирусом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Состояние пациента, у которого недавно подтвердилась коронавирусная инфекция, прокомментировал руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня выявлен 23-й случай заражения COVID-2019 в Алматы. Женщина, контактная, с ранее подтвержденным случаем, прилетевшим рейсом 15 марта Стамбул - Алматы. В связи с этим, она находилась в городской клинической инфекционной больнице на карантине. Кроме того, у нее были катаральные симптомы, схожие с ОРВИ. Состояние пациентки - удовлетворительное», - сообщил он.

В городской клинической инфекционной больнице находятся 20 пациентов и в детской - двое детей и мама с подтвержденным диагнозом коронавируса. На сегодня состояние у двоих - средней степени тяжести, без ухудшения с положительной динамикой, у остальных заболевших - удовлетворительное.

В четырех провизорных госпиталях на карантине находится 631человек, на домашнем карантине - 1243. У всех находящихся на карантине температура в пределах нормы, катаральных явлений нет.

В стране подтверждено 57 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 31 случай, Алматы – 23 случая, Караганде - два случая, Алматинской области - один случай.