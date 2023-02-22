У наших соседей объем внесения удобрений выше – Премьер

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов назвал недостатки в процессе подготовки к посевной кампании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для обеспечения весенне-полевых работ Правительством приняты необходимые меры. Как и в прошлом году на эти цели предусмотрено 140 млрд тенге. Выделено 413 тысяч тонн льготного дизтоплива. Предусмотрено 20 млрд тенге на форвардный закуп и 87 млрд тенге в виде субсидий. Предоставляемая господдержка требует выполнения определенных условий и со стороны фермеров», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

По его словам, это неукоснительное соблюдение агротехнологий, своевременное внесение удобрений и средств защиты растений.

«Хочу особо отметить, что объем внесения удобрений составляет только 26 % от научной потребности. Даже у наших соседей показатели многократно выше. При этом, в Казахстане функционируют 12 заводов по производству удобрений, а государство субсидирует фермерам приобретение такой продукции. Поэтому необходимо все эти производства ориентировать, прежде всего, на отечественный рынок», - подчеркнул глава Кабмина.

По оценкам экспертов, отметил премьер, из-за недостаточного внесения на поля минеральных удобрений наши аграрии ежегодно недобирают около 10 млн тонн высококачественной пшеницы.

«Это почти половина собираемого урожая. В то же время есть потери от деградации почв, засорения полей сорняками. Также недостаточно проработаны механизмы по уменьшению площадей влагоемких культур. Не проведена правильная разъяснительная работа среди фермеров, не предложены альтернативные варианты ведения ими дальнейшей деятельности», - добавил А. Смаилов.

В этой связи, Министерству сельского хозяйства совместно с заинтересованными госорганами и акиматами регионов поручено активизировать работу в данном направлении.

Фото: primeminister.kz