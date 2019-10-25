У нас очень хорошие перспективы для сотрудничества с Японией – Нурлан Абдиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как известно, Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял участие в официальной церемонии интронизации Императора Японии Нарухито, прошедшей 22 октября. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» о значении этого приглашения японской стороны, и перспективах дальнейшего развития сотрудничества между Казахстаном и Японией рассказал председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК Нурлан Абдиров, член депутатской группы по сотрудничеству с Японией Мажилиса Парламента.

– Нурлан Мажитович, расскажите о действующей в Парламенте Японии Лиге дружбы с Казахстаном. Когда она была создана и для каких целей?

– Лига дружбы с Казахстаном – это японский формат парламентского сотрудничества. Лигу возглавляет бывший генеральный секретарь Кабинета министров Японии господин Такео Кавамура. Это очень значимая, весомая структура. Достаточно сказать, что в Парламенте Японии эта Лига действует уже 20 лет.

Я бы сделал небольшое отступление, очень важное, на мой взгляд, которое говорит о том, что деятельность Лиги нельзя рассматривать в отрыве от других процессов, связанных с казахстанско-японским сотрудничеством. Дело в том, что Япония – это одна из тех стран, которая практически сразу признала независимость нашей страны. А случилось это уже 28 декабря 1991 года. За это время успешно развивается наше сотрудничество в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и многих других сферах. Его основу образовали регулярные контакты на самом высоком уровне. Все эти годы во главе данного процесса находился Первый Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев.

Сегодня Казахстан является лидером антиядерного движения. Именно в таком статусе нас признает весь мир. И это очень важно. В этой сфере нас многое объединяет с Японией. Она первая и единственная страна, которая испытала на себе ужасы ядерной бомбардировки. А на нашей территории в течении многих лет проводились испытания ядерного оружия Советского Союза. Поэтому, не случайно, когда Казахстан инициировал в ООН признать 29 августа – день закрытия Семипалатинского ядерного полигона, – Международным днем действий против ядерных испытаний, Япония выступила соавтором соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи. Это тоже очень важно.

– Как Вы оцениваете уровень межпарламентского сотрудничества Казахстана и Японии?

– За годы независимости Казахстан посетили 16 крупных парламентских делегаций из Японии, из которых 4 возглавляли бывшие премьер-министры. То есть, уровень представительства был высоким. Если взять текущий год, то в марте делегация Мажилиса во главе с заместителем председателя палаты Гульмирой Исимбаевой посетила Японию. В конце сентября в Нур-Султане состоялось 4-е Совещание спикеров парламентов стран Евразии. Это было беспрецедентное мероприятие, в котором принимали участие 65 парламентских делегаций, 41 из которых возглавляли спикеры парламентов. Так вот, господин Кавамура возглавил делегацию японского Парламента и активно участвовал в работе Совещания. На полях этого форума, значение которого трудно переоценить, у нас состоялись продуктивные переговоры. Договорились о сближении и гармонизации законодательств наших стран, соблюдении общих интересов на огромной территории Евразии, противостоянии угрозам терроризма и экстремизма, продвижении современных технологий развития возобновляемых источников энергии, цифровизации экономики и многого другого.

– Что Вы можете сказать по поводу приглашения нашего Первого Президента на церемонию интронизации японского императора?

– Интронизация нового императора Нарухито имеет символическое значение для Японии. С ней связывается начало новой эпохи в японской истории – эра «Рейва», что переводится, как «прекрасная гармония». Многие аналитики говорят о том, что сфера интересов и активности Японии теперь начинает выходить далеко за пределы традиционных их границ, то есть, на большую Евразию. Приглашение Нурсултана Абишевича на эту церемонию мы, в первую очередь, воспринимаем как проявление дружбы и личного уважения к нашему Елбасы. Что еще важно – сравнительно недавно, в 2016 году, был визит Елбасы в Японию, в город Хиросиму, на который в 1945 году была сброшена атомная бомба. В тот свой визит наш Первый Президент выступал перед жителями города и был удостоен звания «Особо почетного гражданина города Хиросимы».

– Как, на Ваш взгляд, будут развиваться отношения между Казахстаном и Японией в дальнейшем?

– Конечно, те связи, о которых я говорил, объединяющие Казахстан и Японию, в том числе и парламенты двух стран, являются той необходимой платформой, на которой будет развиваться все дальнейшее наше сотрудничество. Глобальная и региональная безопасность, продвижение современных технологий, развитие человеческого капитала и многие другие важные вопросы всегда будут в актуальной повестке нашей совместной работы. Казахстанцы воспринимают Японию как продвинутую, высокотехнологичную страну, находящуюся в авангарде научно-технического прогресса. Поэтому наши отношения со страной Восходящего Солнца мы будем и дальше активно развивать. Уверен, что у нас впереди хорошие перспективы.

– Спасибо за беседу.