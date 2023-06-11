Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Абайская область

У нас лесники - и пожарные, и охранники - эксперт о системных проблемах лесного хозяйства

Автор:  
Серик Сабеков
11 Июня 2023, 15:15
У нас лесники - и пожарные, и охранники - эксперт о системных проблемах лесного хозяйства Фото: пресс-служба МЧС РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О ситуации с лесными пожарами в области Абай высказался ветеран лесной отрасли Юзан Танирбергенов в интервью телеканалу Jibek Joly, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эксперт ответил на вопрос, достаточно ли было тех системных мер по предотвращению пожара, чтобы избежать такого разросшегося очага возгорания.

«Так как я на месте не был, я не могу точно сказать, достаточно или не достаточно. Но, исходя из опыта могу сказать, что всегда в основном крупные пожары разрастаются, когда несвоевременное происходит информирование и взаимодействие сил лесхозов, резерватов и ЧС. Потому что ЧС объявляется, когда крупный лесной пожар в 25 га и более. Там на момент сообщения ЧС, на 100 га вырос (пожар) из двух или трех гектаров, как так? Вот такие моменты есть, тут нужно разобраться, поэтому необходимы системные меры взаимодействия», - сказал Юзан Танирбергенов.

Вместе с тем он озвучил свои предложение по необходимым изменениям в этой сфере.

«В Европе я был, в Германии мы были по обмену опытом, там лесные пожары лесники не тушат, они только сообщают, а тушат профессиональные, военные пожарные. А у нас лесники – они и пожарные, и лесники, то есть, они и лес сажают, и лес рубят, и лес сохраняют, универсалы какие-то. Здесь надо что-то менять. Я предлагал, чтобы все лесные пожарные станции (лесхозы) вместе со штатом, единицами техники отдать пожарным ЧС-никам, а лесхозу оставить чистые функции охраны, защиты, посадки и выращивания и все. Как говорится, чтобы сапоги шил сапожник, а пироги пек пирожник», - подчеркнул Юзан Танирбергенов.


МЧС   Пожар   Абайская область   Пожар в области Абай  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
Первые тонны зерна нового урожая смолотили аграрии Жамбылской области
Первые тонны зерна нового урожая смолотили аграрии Жамбылской области
Мы проиграли не в самом суде, а в инструментах влияния на судей - Наталья Годунова о суде с АО «НИТ»
Мы проиграли не в самом суде, а в инструментах влияния на судей - Наталья Годунова о суде с АО «НИТ»
Торегали Тореали получил еще трое суток ареста
Торегали Тореали получил еще трое суток ареста
Упавшие из-за ветра деревья повредили несколько авто в Алматы
Упавшие из-за ветра деревья повредили несколько авто в Алматы
По 100 тысяч получили обладатели знака «Алтын белгі» в Акмолинской области
По 100 тысяч получили обладатели знака «Алтын белгі» в Акмолинской области
Президенту Германии презентовали порт Курык
Президенту Германии презентовали порт Курык
Мужчина покончил с собой в полицейской машине в Алматы
Мужчина покончил с собой в полицейской машине в Алматы