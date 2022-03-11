У нас есть все ресурсы для построения «Нового Казахстана» – депутат Мажилиса Наталья Дементьева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В поддержку инициативы Президента РК Касым-Жомарта Токаева о построении «Нового Казахстана» в Парламенте была создана одноименная депутатская группа. Депутатская группа «Новый Казахстан» будет своевременно ставить наиболее актуальные вопросы в жизни общества в стенах Парламента, работать на тем, чтобы своевременно решать проблемы населения. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» депутат Мажилиса Наталья Дементьева рассказала об основных направлениях работы депутатской группы.

- Наталья Григорьевна, что нужно делать, чтобы инициатива Президента о построении «Нового Казахстана» стала общенациональной идеей?

- Для того, чтобы инициатива Президента о построении «Нового Казахстана» стала общенациональной идеей, в первую очередь, нужно чтобы каждый казахстанец был готов поменять свое сознание. Каждый представитель местного исполнительного органа, вышестоящий чиновник, каждый простой гражданин нашего общества должен осознавать свою сопричастность к судьбе страны, к необходимости изменений в своей стране. Вместо вопроса: «Что мне дает мое государство?», нужно каждому задать вопрос себе: «А что я могу сделать во благо своего государства? Какую пользу я могу принести?». Если мы будем продолжать жить по принципу «Моя хата с краю» - ничего не изменится!

- Какие на Ваш взгляд важнейшие предпосылки для реализации этого проекта уже есть в Казахстане? Какие еще нужно создать?

- Мы с вами все являемся свидетелями реформ, осуществляемых Президентом страны, и они существенны. Конечно, за один день, либо за короткий период времени страну не изменить, для этого нужны системные изменения во всех сферах. Однако у нас есть все ресурсы, как материальные, так и интеллектуальные. Перемены, считаю, необходимы также в системе работы местных исполнительных органов, которые привыкли к старым методам работы и порой не хотят меняться, отсюда и возмущения населения. Должна быть справедливость и прозрачность в работе всех, как чиновников, сидящих в высших эшелонах власти, так и на местах, отсюда и доверие населения, либо недоверие.

- Какими вопросами намерены заниматься лично Вы в рамках депутатской группы «Новый Казахстан»?

- Согласно регламенту работы Мажилиса была создана группа «Новый Казахстан». Группа поделена на три сектора. В составе каждой группы по 9 депутатов, изъявивших желание вступить в группу, у каждого сектора свое направление и есть свой куратор. Я являюсь куратором третьей группы, в сферу работы которой входят вопросы социальной сферы, культуры, молодежной политики. Соответственно по этим направлениям мы и работаем. Помимо своих направлений, мы держим на контроле исполнение поручений Президента. Одно из направлений нашей деятельности – работа с протестными группами, которые мы обязаны выслушать, принять их запросы к сведению и способствовать своевременному решению поднятых вопросов.

- Говоря о «Новом Казахстане», вряд ли можно исключить из контекста январские события этого года. Как можно предотвратить повторение такой ситуации в будущем?

- Январские события, можно сказать, поделили нашу жизнь на до и после. Заставили о многом задуматься. Как я уже сказала выше, настало время поменять сознание всем, в частности представителям власти, которые привыкли к прежним способам работы и, зачастую, не слышат простых людей. На сегодня у нас в стране проблем не мало, но и много возможностей. Зачастую, будучи в поездках по регионам, встречаясь с населением, мы, депутаты, слышим вопросы и проблемы, которые можно решить на уровне местных исполнительных органов. Однако люди не могут достучаться до них. В этом вся проблема. Открытость, доступность и справедливость – вот ключевые моменты, которые смогут вернуть и укрепить доверие простых людей. Только в этом случае, в будущем подобные январские события не повторятся.