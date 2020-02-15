У нас большой потенциал для сотрудничества в сфере туризма – представитель эмирата Рас-эль-Хайма

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Одним из популярных направлений для отдыха казахстанских туристов являются Объединенные Арабские Эмираты. Самым любимым, конечно же, является величественный Дубай, признанный одним из мировых центров туризма. Однако в этой стране есть и другие интересные и перспективные места. К их числу можно отнести эмират Рас-эль-Хайма. Директор департамента по развитию туризма этого эмирата Раки Филлипсом, рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» об этом регионе ОАЭ и поделился своими мыслями по развитию сферы туризма в Казахстане.

- Господин Филлипс, добро пожаловать в Нур-Султан. Расскажите о цели вашего визита.

- Я очень много хорошего слышал о вашей стране и вот решил сам посмотреть, плюс есть, конечно же, и деловая составляющая. Казахстан для нас представляет большой интерес, из года в год растет количество туристов в наш эмират из вашей республики. В прошлом 2019 году более 32 тысяч казахстанцев посетили Рас- эль- Хайма, их количество выросло более чем на 15%. Мы полагаем, что казахстанский рынок очень важен для Рас- эль- Хайма. Ожидаем, что он будет расти. Я думаю, что в ближайшие 2 года мы с легкостью достигнем отметки свыше 50 тысяч туристов. Рас-эль-Хайма предлагает хорошую погоду, схожесть культур, а также легкую географическую доступность всех мест.

- Вы обладаете огромным опытом в области развития туризма. Хотелось бы услышать ваше мнение. Какие направления туризма, лучше развивать Казахстану?

- Я думаю, что в Казахстане есть уникальные черты, это прекрасная и безопасная страна, у вас привлекательная культура, отличная еда, гостеприимный народ. Нур-Султан - новый город, очень чистый и он еще дальше развивается. В городе есть аэропорт, гостиницы, и я думаю, что нужно вкладывать много усилий именно в казахстанский маркетинг туристического направления, чтобы привлекать сюда людей. Я не так много знаю о Казахстане, поскольку это мой первый визит, можно сказать я только изучаю вашу страну. Знаю, что помимо больших городов в Казахстане есть еще прекрасные природные заповедники, они потенциально могут стать теми туристическими направлениями, которые туристы обычно вносят в список вещей, которые они должны сделать за свою жизнь. У нас, например, есть такое привлекательное направление в Рас-эль-Хайме как Джабаль Джейс Флайт, то есть, пролет, это самый длинный зиплайн в мире длиною 2,6 км. По нему вы пролетаете как супермен со скоростью 160 км в час, и я думаю, если в Казахстане будет создано нечто такое, что достойно внесения в этот bucket list - это было бы здорово. Я полагаю, что если вы страна с преимущественно мусульманским населением, это уже может быть очень интересно для наших туристов. Существует воздушное сообщение, самое главное нужно повышать информированность, вести маркетинговую работу, чтобы о Казахстане знали туристы со всего мира. У вас уже сегодня в крупных городах есть прекрасные гостиницы, такие как Мариотт, Ритц Карлтон, St.Regis. Для туристов из Эмиратов это будет одним из важных факторов. Я полагаю, что сейчас вы движетесь в правильном направлении.

- Когда речь заходит об Эмиратах, большинство из нас в первую очередь представляют Дубай. Поэтому, возможно, не все наши читатели слышали о Рас-эль-Хайме. Расскажите об этом эмирате.

- Уникальный эмират ОАЭ может многое предложить гостям всех возрастов; солнечная погода, царящая здесь круглый год, или великолепная природа. Вдоль береговой линии Рас-эль-Хаймы расположены пляжи с белоснежным песком, а пустыня вокруг имеет терракотовый оттенок. Над современным городом возвышаются высокие горы, а сам эмират славится богатой культурой и древней историей.

Несмотря на то, что Рас-эль-Хайма находится всего в 45 минутах езды от шумного Дубая, здесь создается ощущение, будто вы находитесь на другом конце света.

Рас-эль-Хайма занимает площадь 2 486 квадратных километров и является четвертым по размеру эмиратом страны. Он покрывает приблизительно 2,97% общей площади ОАЭ.

К востоку от эмирата находится величественная горная цепь под названием Ru’us Al Jibal, которая является частью Хаджарских гор, сформировавшихся более 70 миллионов лет назад.

Джебель Джейс высотой 1934 метра ― самый высокий пик не только в Рас-эль-Хайме, но и на всей территории ОАЭ.

Эмират также известен своими пальмовыми рощами и плодородной почвой, которые на протяжении веков обеспечивали жителей региона пищей и жильем. Пустыня Рас-эль-Хаймы является одной из самых плодородных частей региона благодаря часто выпадающим осадкам.

Современная набережная, идущая вдоль залива, объединяет старый город и деловую часть Рас-эль-Хаймы.

64-километровое побережье поражает воображение. Оно обрамлено прекрасными пляжами с белоснежным песком, природными лагунами и рукотворными островами.

Деревня Хатт знаменита тремя природными источниками. Температура воды может достигать 38°C. Эти источники известны тем, что оказывают общеукрепляющие и оздоравливающее действие.

В центре города находится мангровые заросли. Это прекрасный остров дикой природы и зелени посреди урбанистического пейзажа. В мангровых зарослях живут разные животные и птицы, включая фламинго.

Рас-эль-Хайма находится посреди пустыни, поэтому здесь жаркое лето и теплая зима. Однако по сравнению с другими эмиратами здесь больше дождей.

Температура воздуха здесь несколько ниже, чем в других эмиратах. Благодаря морскому бризу и горной гряде здесь прохладно даже летом. В горах температура может быть на 10 градусов ниже, чем на побережье

Средняя температура января (зимой) составляет 18°C − 25°C (64°F − 77°F). В горах в зимние месяцы порой даже выпадает снег.

Летом температура достигает 45°C. Средняя температура июля 29°C − 45°C (84°F − 109°F). В летние месяцы здесь также высокая влажность

- За счет чего вы планируете достичь дальнейшего увеличения потока туристов?

- В первую очередь у нас на рынке сейчас присутствует большое количество гостиниц. Это 6500 комнат для туристов, мы ожидаем появления на рынке около 6 тысяч новых номеров.. Этот прирост будет представлен за счет таких брендов как: Рэдиссон, Конрад By Hilton, Movenpick и Интерконтиненталь т. д. И наше географическое расположение в Эмиратах означает, что мы находимся в 3 часах путешествий для 3 млрд людей, и один из самых загруженных аэропортов в мире- международный аэропорт Дубая находится всего в 45 минутах езды от Рас- эль- Хайма, и всего 30 мин занимает дорога до аэропорта Шарджи. Это терминал «Эйр Арабиа», и в нашем городе еще располагается аэропорт Рас-эль- Хайма. Мы сейчас развиваем места притяжения для туристов в горах, то есть, мы будем делать акцент на развитии горных туров. Помимо самого длинного зиплайна (воздушного троса) у нас еще запускается тарзанка и самый высокогорный ресторан в Эмиратах.

В 2019 году нас посетило 1,1 млн туристов, и в ближайшие 5 лет мы хотим, чтобы этот показатель вырос до 3 млн туристов. В Рас - эль - Хайме туризм является самым быстрорастущим компонентом ВВП, и мы наблюдаем этот рост благодаря тому, что у нас есть красивые пляжи, величественная пустыня и самая высокая гора в Эмиратах.

- Какие новые проекты вы намерены развивать в сфере туризма?

- Рас-эль- Хайма имеет историю протяженностью 7 тысяч лет, после реставрации мы планируем запуск нескольких культурных памятников, мест культурного наследия. Один из них аль-Джазира аль-Хамра - это рыбацкая деревня 19 века. Если вы посетите эту деревню - вы получите возможность совершить путешествие во времени и увидеть, как жило это сообщество ныряльщиков за жемчугом и рыбаков. Также у нас имеется национальный музей Рас-эль-Хайма, ранее он служил резиденцией для нашего правителя, шейха, то есть это фамильное гнездо наших шейхов. Скоро музей будет открыт для посещения публики.

- Как вы считаете, бизнесменам эмирата Рас-эль-Хайма будут интересны проекты с казахстанскими компаниями по взаимному привлечению туристов?

- Между нашими государствами идет успешное сотрудничество, и я уверен, что оно будет происходить по всем направлениям, включая бизнес, политику, культуру и, конечно же, туризм. Надо учитывать и тот фактор, что мы близко расположены, всего на расстоянии 4,5 часов полета. И у нас схожие культурные корни, я полагаю, что наши отношения будут только развиваться. У нас есть большой потенциал для сотрудничества в сфере туризма.

- Спасибо за интервью.