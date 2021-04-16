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    12:41, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    У курьеров забирают мопеды в Алматы: в полиции рассказали подробности

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы сотрудниками полиции усилена профилактическая работа с водителями скутеров, мопедов, самокатов и велосипедов, с целью минимизации дорожно-транспортных происшествий с их участием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В соцсетях появилось видео, как один водитель мопеда спорит с сотрудником полиции.

    В пресс-службе Департамента полиции города Алматы объяснили, что в настоящее время строевыми подразделениями полиции усилена профилактическая работа с водителями скутеров, мопедов, самокатов и велосипедов, с целью минимизации дорожно-транспортных происшествий с их участием.

    «К сожалению, в последнее время участились ДТП с указанной категорией участников дорожного движения, в частности, представителей курьерских служб доставки. К сожалению, имела место и авария, повлекшая смерть молодого человека. Это повод бить тревогу и призвать водителей двухколесного транспорта к усилению ответственности и дорожной дисциплины. Оперативно-профилактические мероприятия продолжаются», - отметили в ДП.



    Кроме того, в департаменте полиции добавили, что согласно правилам, если объем двигателя мопеда свыше 50 кубов, то он должен быть зарегистрирован как обычное транспортное средство в органах полиции и водитель должен иметь права соответствующей категории.

    «Вчера, 15 апреля, один такой мопед задержан - 150 кубов. У водителя отсутствовали права и госномер. Сегодня, 16 марта, с утра также был выявлен один 150-ти кубовый мопед, без госномеров, водитель без прав. На обоих водителей составили адмпротоколы по ст. 612 ч. 2 и ст. 590 ч.2. Оба мопеда водворены на штрафстоянку», - добавили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что курьер на мопеде устроил ДТП в Алматы, в результате которого пострадали два человека. Один из них позже скончался в больнице. Кроме того, курьер на мопеде врезался в коляску с ребенком в Алматы и скрылся с места происшествия. Спустя некоторое время он был задержан.


    Теги:
    МВД РК ДТП Транспорт Видео Алматы Правоохранительные органы
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