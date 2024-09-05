В среду западные СМИ процитировали представителя компании Volkswagen Арно Антлитц, который заявил, что есть «год, может быть, два», чтобы немецкий концерн смог адаптироваться к спаду продаж автомобилей в Европе. Об этом передает собственный корреспондент Kazinform.

В понедельник Volkswagen сообщил производственному совету о планах закрыть два завода в Германии: один — по производству автомобилей, второй — по производству комплектующих, что вызвало негодование у персонала и политиков.

Европейские автопроизводители находятся под давлением, пытаясь профинансировать переход с бензиновых и дизельных моделей на аккумуляторные. Эти амбиции столкнулись с неустойчивым спросом, а также с растущей конкуренцией со стороны Китая.

На встрече в штаб-квартире Volkswagen в Вольфсбурге в среду рабочие компании сообщили, что концерн ожидает продать на 500 тысяч автомобилей меньше, чем до пандемии COVID-19, что «эквивалентно продажам примерно двух заводов», и прогнозируют, что продажи не вернутся к уровню 2019 года.

Оливер Блюме, генеральный директор Volkswagen Group, заявил, что он «эмоционально» воспринял решение закрыть заводы с целью сэкономить миллиарды евро.

— Автомобильная промышленность сильно изменилась в сегменте массового производства всего за несколько лет. Вместе мы примем соответствующие меры, чтобы стать более прибыльными. Мы ведем VW обратно туда, где бренд должен быть — это наша общая ответственность, — сказал он.

Планы закрытия представляют собой существенную проблему для канцлера Германии Олафа Шольца, чья правящая коалиция находится под серьезным давлением после поражения на выборах в восточной земле Тюрингия от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» .

Это первый случай в истории современной Германии, когда на выборах в федеральной земле победила крайне правая партия.

В 2023 году Volkswagen уступил только японской Toyota по продажам автомобилей. Больше, чем любая другая компания, концерн VW символизирует мощную автомобильную промышленность Германии, которая стала одной из сил, сделавших страну промышленным сердцем Европы. На нем работают 300 тысяч человек в Германии, и 650 тысяч рабочих по всему миру.

Однако Volkswagen и другие европейские конкуренты не спешили внедрять электромобили, что поставило их в невыгодное положение, поскольку конкуренты из Китая нацеливаются на Европу, чтобы продавать свои более дешевые модели.

Арно Антлиц, финансовый директор Volkswagen Group, заявил, что у автопроизводителя есть «год, может быть, два года, чтобы все изменить».

Глава производственного совета компании Даниэла Кавалло отметила, что руководство Volkswagen «нанесло серьезный ущерб доверию».

Компания Volkswagen почеркнула, что продажи автомобилей в Европе не вернутся к 16 млн, проданных на рынке в 2019 году — до того, как пандемия нарушила глобальные цепочки поставок, а нехватка полупроводниковых компьютерных микросхем, в частности, замедлила производство автомобилей.

— С тех пор рынок в Европе восстановился, но не вернется на прежний уровень, — сказал А.Антлитц. — Мы ожидаем, что в будущем будет продаваться около 14 млн автомобилей в год, если вообще будет. И это не имеет ничего общего с нашими продуктами или плохими показателями продаж. Рынка просто больше нет.

А. Антлитц также говорил о финансовых проблемах бренда Volkswagen.

-Мы уже некоторое время тратим на бренд больше денег, чем зарабатываем. В долгосрочной перспективе это нехорошо. Если мы продолжим в том же духе, мы не добьемся успеха в трансформации, — считает он.

Тем временем, шведский автопроизводитель Volvo заявил, что отказался от цели продавать к 2030 году только электромобили, решив вместо этого продолжить продавать некоторые бензиновые автомобили наряду с моделями на аккумуляторных батареях.