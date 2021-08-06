У каждого сельского акима должна быть полная информация о потребностях в кормах - Ербол Карашукеев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялось 5-е заседание Республиканского оперативного штаба при Минсельхозе. Под председательством и. о. министра Е. Карашукеева, члены штаба обсудили ход заготовки кормов и вопросы оказания помощи регионам, пострадавшим от засухи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министерством сельского хозяйства направлены предложения в Министерство национальной экономики об увеличении уставного капитала Продкорпорации на сумму 20,0 млрд тенге для форвардного закупа зернофуража и выделении средств АО «Казагрофинанс» на финансирование заявок фермеров на приобретение кормозаготовительной техники и мобильных систем орошения.

Выслушав доклады представителей областных штабов, глава министерства Е. Карашукеев, поручил акиматам Кызылординской и Мангыстауской областей в августе обеспечить полное освоение средств резерва Правительства, с ожидаемыми конечными результатами.

Учитывая, что с началом массовой уборки зерновых культур в центральных и северных регионах страны основные силы будут брошены на уборочную страду, было поручено за оставшееся время максимально активизировать темпы заготовки кормов, справедливо распределить дополнительно выделенные объемы дизельного топлива на кормозаготовку.

Кроме того, акиматам было поручено в недельный срок собрать информацию об ежемесячных объемах переработки зерна в разрезе каждого мукомольного предприятия на территории области с отдельным указанием ожидаемого объема получаемых отрубей, основная часть которых будут направлены в пострадавшие регионы.

Особое внимание акимата Мангыстауской области было обращено на необходимость уточнения численности поголовье скота с тем, чтобы точно рассчитать реальную потребность в кормах на предстоящую зимовку и определиться с объемами поставок их извне. В этой связи ему было поручено до 9 августа завершить работу по уточнению численности скота, которая пойдет на зимовку. «Нам нужна объективная информация об обеспеченности кормами по категориям субъектов. В акиматах должна быть полная информация в разрезе каждого фермерского хозяйства по обеспеченностью кормами и их потенциальных возможностях пополнить запасы кормов собственными усилиями. Акиматы должны посписочно знать, какой фермер не может решить свою проблему и в каком объеме нуждается во внешней помощи. У каждого сельского акима должна быть полная информация о потребностях каждого личного подсобного хозяйства. На особом учете должны быть малоимущие и многодетные семьи, подчеркнул Е. Карашукеев, обращаясь акимату Мангыстауской области.

«На сегодняшний день в соответствии с решением Правительства регионам дано поручение собирать и запрессовывать солому. Здесь речь идет в первую очередь о соломе ячменя и ржи, часть которой будет направлена пострадавшим регионам» - уточнил Е. Карашукеев.

Помимо этого, заместителям акимов областей было предложено изучить вопрос создания на местах фондов помощи пострадавшим регионам. «Было бы правильным если создание такого фонда сопровождалось бы соответствующей разъяснительной работой среди сельхозтоваропроизводителей о важности проявления профессиональной солидарности и помощи своим коллегам пострадавших регионов в этот тяжелый период», - отметил и. о. министра.

Напомним, что Республиканский оперативный штаб при Министерстве сельского хозяйства, в состав которого включены заместители акимов областей и районов, руководители финансирующих организаций холдинга Байтерек и Продкорпорации, был создан для координации действий местных исполнительных органов по вопросам кормозаготовки