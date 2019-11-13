У казахстанской журналистики сформировалась особая культура освещения межэтнических отношений - Жансеит Туймебаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У казахстанской журналистики сформировалась особая культура освещения межэтнических отношений. Об этом заявил заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеит Туймебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть казахскоязычные, русскоязычные средства массовой информации, а также 52 СМИ этнокультурных объединений.

В казахскоязычном сегменте и соцсетях наряду с политическими событиями, много внимания уделяется вопросам культивирования исконных казахских ценностей, доминированию казахского языка, акцентированию внимания на негативных сторонах истории советского периода. Для русскоязычных СМИ более присущи освещение политики и социально-экономических вопросов, мало материалов о казахстанской культуре и истории, много заимствований из российских средств массовой информации», - сказал заместитель Председателя АНК на медиа-форуме в Нур-Султане.

Он отметил, что СМИ этнокультурных объединений отдают предпочтение освещению внутриэтнических тем, не выдерживая баланс по раскрытию общегосударственных задач.

«Важно выстраивать единые подходы, культивировать одни ценности, чтобы не допустить фрагментации сознания общества. При этом всегда должны находить отражение точки зрения всех слоев и категорий общества», - считает замПредседателя АНК.

«У казахстанской журналистики сформировалась особая культура освещения межэтнических отношений, которой присуща социальная ответственность. Поэтому отечественные СМИ всегда были, есть и будут важнейшим ресурсом общественного согласия в стране», - заключил Жансеит Туймебаев.