У казахстанского волонтерства появится своя законодательная база

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О необходимости создания нормативно-правовой базы для волонтерского движения заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для реализации всех этих задач (в сфере развития волонтерского движения, прим. ред) мы намерены совершенствовать законодательную базу волонтерской деятельности», - сказал Касым-Жомарт Токаев при запуске республиканского фронт-офиса волонтеров Birgemiz.

Президент пояснил, что волонтеры будут иметь свою нормативно-законодательную основу для успешной деятельности.

Кроме того, Глава государства подчеркнул важность качественной подготовки волонтеров.

«Важной задачей является организация тренинговых программ для подготовки волонтеров. На постоянной основе будут проводиться обучающие семинары. Традиционный молодежный лагерь «Зерен» в также будет посвящен этой тематике. Идеи волонтерства станут элементом образовательной программы в вузах. Важно широко освещать добрые дела наших граждан в СМИ и в соцсетях», - отметил К. Токаев.

«Я призываю представителей СМИ активно продвигать идею волонтерства в информационном пространстве», - добавил Президент.