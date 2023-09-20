У казахстанских экспортеров зерна не хватает оборотных средств для закупа

«Если раньше для того, чтобы вернуть НДС было достаточно просто проверить сельхозтоваропроизводителя и экспортера, то сейчас налоговики уже проверяют контрагентов сельхозтоваропроизводителя, и если там находят налоговые разрывы, то не возвращают НДС заявителю. Если раньше мы получали хотя бы 80% от заявленной суммы, то сейчас это составляет порядка 40%. То есть мы уплачиваем 100%, зернопроизводители - тоже 100%. Ни к экспортерам, ни к зернопроизводителям у налоговиков претензий нет, но есть претензии к каким-то другим поставщикам работ и услуг. И соответственно, отклоняют большую часть суммы НДС к возврату», - сказал Нурлан Оспанов на расширенном заседании rомитета Мажилиса по аграрным вопросам.