У казахстанских экспортеров зерна не хватает оборотных средств для закупа
Председатель ОЮЛ «Зерновой союз Казахстана» Нурлан Оспанов заявил о том, что казахстанским экспортерам зерна не хватает оборотных средств для закупа, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Если раньше для того, чтобы вернуть НДС было достаточно просто проверить сельхозтоваропроизводителя и экспортера, то сейчас налоговики уже проверяют контрагентов сельхозтоваропроизводителя, и если там находят налоговые разрывы, то не возвращают НДС заявителю. Если раньше мы получали хотя бы 80% от заявленной суммы, то сейчас это составляет порядка 40%. То есть мы уплачиваем 100%, зернопроизводители - тоже 100%. Ни к экспортерам, ни к зернопроизводителям у налоговиков претензий нет, но есть претензии к каким-то другим поставщикам работ и услуг. И соответственно, отклоняют большую часть суммы НДС к возврату», - сказал Нурлан Оспанов на расширенном заседании rомитета Мажилиса по аграрным вопросам.
Он разъяснил свою мысль.
«Это означает, что у экспортеров не хватает оборота на закуп. И они будут вынуждены на сумму невозвращенного НДС корректировать закупочную цену, то есть фактически уменьшать доход зернопроизводителя. Ни в коем случае нельзя это делать. Это решение было введено в апреле этого года, и мы просим вернуть прежнюю позицию, когда система управления рисками останавливался на сельхозтоваропроизводителе», - добавил спикер.