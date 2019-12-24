У Казахстана есть базис для политической модернизации общества – армянский эксперт об итогах Нацсовета

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане уже заложен достаточный экономический и образовательный базис для политической модернизации общества, считает экономический обозреватель, гендиректор армянского независимого информационного агентства «АрмИнфо» Эммануил Мкртчян. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению эксперта, изучающего состояние и динамику развития политико-экономических процессов на постсоветском пространстве, в том числе в Казахстане, синхронность и динамизм проводимой в Казахстане политики в области политической и экономической модернизации говорит о четком видении руководством страны путей дальнейшего прогресса, основанных на важной парадигме, озвученной в свое время Лидером Нации, Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым, которая предусматривает рациональный подход к дальнейшему укреплению как внутриполитической стабильности, так и позиций страны на международной арене.

«В Казахстане уже заложен достаточный экономический и образовательный базис для политической модернизации общества, мейнстримом которой становятся принципы справедливой социальной, можно сказать, публичной конкуренции, способной придать новый импульс экономике в ее непростом переходе от сырьевой направленности к технологической индустриальной доминанте. Для такого перехода просто необходимо наличие в стране крепкого и независимого «третьего сословия», способного проявлять инициативу и стремление к тому, чтобы менять мир вокруг себя, собственную среду, делая ее более свободной и конкурентной», - комментирует эксперт основные итоги второго заседания Национального совета общественного доверия.

Эксперт подчеркивает, что в своем выступлении в ходе второго заседания Нацсовета Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев коснулся большого числа нерешенных вопросов, наметив реальные пути и конкретные рецепты преодоления накопившихся проблем. При этом эксперт считает неслучайным курс казахстанского руководства на синхронный переход к дальнейшей политической модернизации и к третьей программе индустриализации. Эксперт усматривает в этом курсе реальную политику консервативного либерализма, которая, по его мнению, при грамотном управлении способна придать обществу большой потенциал динамического развития.