+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 4 °С
USD 435.76 EUR 493.41
RUB 5.89 CNY 68.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

У казахов ни с одним этносом нет внутреннего конфликта – Майя Бекбаева

3 Декабря 2021 20:30
Поделиться:
У казахов ни с одним этносом нет внутреннего конфликта – Майя Бекбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе презентации телепроекта «Дорогой мира и согласия» и церемонии награждения призеров республиканского конкурса «Шанырак» официальный представитель Ассамблеи народа Казахстана Майя Бекбаева высказалась о межнациональных конфликтах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Ассамблея народа Казахстана презентовала фильм «Дорогой мира и согласия»
«Казинформ» занял первое место на республиканском конкурсе «Шанырак» Дом дружбы открыли в Алматы Интерес различных этносов к государственному языку растет в Мангистау

«У казахов ни с одним этносом, которые проживают в нашей стране, нет внутреннего конфликта. Нет у нас ни с каким этносом кровной вражды. Бывают бытовые ситуации, но, к сожалению, с учетом того, что есть Интернет и можно любую информацию переворачивать на ходу, из этого периодически провокаторы начинают создавать информационный повод и переводить это очень быстро в межнациональную плоскость. А так, чтобы действительно какой-то глубокий, настоящий межнациональный конфликт был между какими-то этносами, действительно внутренняя вражда – этого нет. Они прекрасно живут», - прокомментировала официальный представитель АНК.

Майя Бекбаева также прокомментировала ситуацию в Пиджиме.

«Упоминая недавний конфликт в Пиджиме, все равно пацаны подрались не потому, что они были казахом и уйгуром. Они просто подрались. Просто эту ситуацию спровоцировали и начали по-другому преподносить. Казахи и уйгуры много лет вместе живут. Очень много межнациональных браков. Народы связаны между собой совсем другими узами», - добавила представитель АНК.


Подписывайтесь на наш канал:

#АНК   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Ассамблея народа Казахстана презентовала фильм «Дорогой мира и согласия»
«Казинформ» занял первое место на республиканском конкурсе «Шанырак»
Дом дружбы открыли в Алматы
Интерес различных этносов к государственному языку растет в Мангистау
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
2 Девушка совершила самоубийство в Алматы
3 В Казахстан из Германии экстрадирован гражданин России, находившийся в международном розыске
4 Экопосты в Алматы: водителей оштрафовали более чем на 24 миллиона тенге
5 Молодую пару сбили на пешеходном переходе в Алматы: погиб парень
6 Наказание за подделку паспортов вакцинации может быть ужесточено – МВД РК
Читайте также
Госсекретари Казахстана и Кыргызстана приняли участие в конференции «Қазақ қырғыз - Алаштан»
Какие условия создаются для людей с особыми потребностями, рассказал аким столицы
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
Девушка совершила самоубийство в Алматы
В Казахстан из Германии экстрадирован гражданин России, находившийся в международном розыске
Экопосты в Алматы: водителей оштрафовали более чем на 24 миллиона тенге
Молодую пару сбили на пешеходном переходе в Алматы: погиб парень
Наказание за подделку паспортов вакцинации может быть ужесточено – МВД РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив