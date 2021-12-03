У казахов ни с одним этносом нет внутреннего конфликта – Майя Бекбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе презентации телепроекта «Дорогой мира и согласия» и церемонии награждения призеров республиканского конкурса «Шанырак» официальный представитель Ассамблеи народа Казахстана Майя Бекбаева высказалась о межнациональных конфликтах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У казахов ни с одним этносом, которые проживают в нашей стране, нет внутреннего конфликта. Нет у нас ни с каким этносом кровной вражды. Бывают бытовые ситуации, но, к сожалению, с учетом того, что есть Интернет и можно любую информацию переворачивать на ходу, из этого периодически провокаторы начинают создавать информационный повод и переводить это очень быстро в межнациональную плоскость. А так, чтобы действительно какой-то глубокий, настоящий межнациональный конфликт был между какими-то этносами, действительно внутренняя вражда – этого нет. Они прекрасно живут», - прокомментировала официальный представитель АНК.

Майя Бекбаева также прокомментировала ситуацию в Пиджиме.

«Упоминая недавний конфликт в Пиджиме, все равно пацаны подрались не потому, что они были казахом и уйгуром. Они просто подрались. Просто эту ситуацию спровоцировали и начали по-другому преподносить. Казахи и уйгуры много лет вместе живут. Очень много межнациональных браков. Народы связаны между собой совсем другими узами», - добавила представитель АНК.