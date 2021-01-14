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У двух прибывших рейсом Дубай – Алматы казахстанцев выявлен коронавирус

14 Января 2021 11:32
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У двух прибывших рейсом Дубай – Алматы казахстанцев выявлен коронавирус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 13 международных авиарейсов из Германии, Нидерландов, Кореи, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Республики Беларусь и Узбекистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

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Из 1 379 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 190 человек, без справок прибыли 189 граждан РК.


В том числе: в аэропорт г. Алматы – 6 рейсов, 610 пассажиров, со справками - 570, без справок - 40;
в аэропорт г. Нур-Султан – 5 рейсов, 540 пассажиров, со справками - 391, без справок - 149;
в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, 132 пассажира, все со справками;
в аэропорт г. Уральск – 1 рейс, 97 пассажиров, все со справками.
Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.
По результатам ПЦР-анализа, из 94 граждан РК, прилетевших без справок в РК 12 января 2021 года, у 2 пассажиров, прибывших рейсом Дубай – Алматы, выявлена коронавирусная инфекция.
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#Алматы   #Минздрав РК   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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