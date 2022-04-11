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У четырехлетнего ребенка в Алматинской области выявлено заражение менингитом

Автор:  
Еламан Турысбеков
11 Апреля 2022, 14:49
У четырехлетнего ребенка в Алматинской области выявлено заражение менингитом

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талгарском районе Алматинской области зафиксирован случай менингококковой инфекции, заболел 4-летний ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области сообщили, что 4-летнего воспитанника детского сада старшей группы 7 апреля госпитализировали в отделение реанимации детской инфекционной больницы Алматы.

Сообщается, что специалистами управления проведены противоэпидемические мероприятия в очаге по месту жительства больного и в детском саду. Все обследованы ЛОР-врачом, охвачены бактериологическим исследованием, результаты исследования - в ходе работы. Также была назначена антибиотикопрофилактика. Ведется медицинское наблюдение за контактными лицами.

Как известно, менингококковая инфекция - одно из самых тяжелых инфекционных заболеваний, передается воздушно-капельным путем. При молниеносном течении инфекция может развиваться в считанные часы, и при несвоевременном оказании медицинской помощи в течение 12-24 часов больной может погибнуть или получить стойкое поражение мозга. Основным контингентом лиц, подлежащих вакцинации против менингококковой инфекции, являются дети, живущие в закрытых коллективах.


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