У чабанов нет даже электричества – мнение эксперта о субсидиях в сельском хозяйстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экономический обозреватель, входящий в топ-10 Президентского молодежного кадрового резерва, Ануар Нуртазин прокомментировал заявления Президента Казахстана о коррупции в сельском хозяйстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его мнению, сельское хозяйство – это гарантия продовольственной безопасности, стабильности и даже целостности государства. Также оно обеспечивает максимальную занятость населения. Само фермерство подразумевает четыре базовых структуры: от крупнейших агрохолдингов до личных подсобных хозяйств. И субсидии, предусмотренные государством для поддержки сельского хозяйства, забирают в основном крупные холдинги. А мелкие фермеры зачастую сами являются и чабанами.

«Здесь очень важно понимать, что наиболее эффективной для нас поддержкой являются малые хозяйства или даже микрохозяйства. Они зачастую за все это время практически не получали никаких субсидий. Это связано с так называемым проникновением Интернета, IT-технологий. Все мы понимаем, что все системы, которые разрабатываются в IT-отрасли, сложные, требуют аутентификации, верификации и так далее. Когда мы говорим про мелких фермеров, которые делают выпас скота буквально на чабанских точках, а это 30-40 километров от ПГТ - там нет не только Интернета или сотовой связи, там нет даже электричества. Плюс радиус от этой точки до лошадей может составить 40 километров, вы знаете, во время жайлау лошади переходят с одного пастбищного участка на другой. Поэтому тащить электрический провод до этой чабанской точки не имеет смысла», - поделился эксперт.

Вместе с тем он считает, что сельское хозяйство достаточно трудоемкая работа с низкой экономической добавленной стоимостью. Поэтому поддерживать его крайне важно.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщал, что за последние пять лет государство выделило на поддержку аграриев более 2 трлн тенге. За это же время в данной сфере зарегистрировано 960 преступлений, к уголовной ответственности привлечено 450 лиц.

Из 80 млрд тенге половина средств, выделенных на обводнение пастбищных угодий, потрачена не по целевому назначению. А в прошлом году, когда из-за засухи крестьяне не могли найти корма и произошел падеж скота, в некоторых регионах в качестве субсидий фермерам выдавали солнечные батареи.

«Откровенно говоря, никто не задумывался в том, что нужно сельчанам. Для того чтобы отчитаться, что освоены субсидии, цены на эти солнечные батареи указаны в кратном размере. Все это произошло из-за безответственности уполномоченных органов. Министерство сельского хозяйства и акимы должны нести ответственность за допущение такой растраты», - подчеркнул в своем выступлении Президент.