У берегов Турции нашли крупнейший коралловый лес в Эгейском море

У берегов Турции ученые обнаружили крупнейший в Эгейском море коралловый лес, протянувшийся более чем на два километра на глубине до 120 метров, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Исследователи обнаружили крупнейший в Эгейском море коралловый лес в территориальных водах Турции между островом Гёкчеада и греческим островом Самофракия. Коралловый массив расположен на глубине от 70 до 120 метров и простирается более чем на два километра.

Экспедицию организовал Турецкий фонд морских исследований (TÜDAV) при поддержке Türkiye İş Bankası. Исследования проводились с борта научно-исследовательского судна R/V TÜDAV-Maru с использованием дистанционно управляемых подводных аппаратов и современных систем видеонаблюдения.

Президент TÜDAV профессор Байрам Озтюрк сообщил корреспонденту АА, что ученые обнаружили ранее неизвестный крупный коралловый лес в районе между Гёкчеадой и Самофракией.

Фото: Anadolu

По его словам, коралловые сообщества начинаются на глубине около 70 метров и продолжаются до 120 метров.

— Этот район отличается исключительно высоким биоразнообразием. Кроме того, здесь сосредоточены значительные отложения карбоната кальция. Ни у берегов Турции, ни у берегов Греции ранее не обнаруживали кораллового леса такого масштаба в Эгейском море, — отметил Озтюрк.

По его словам, коралловый лес начинается примерно в двух морских милях от побережья и простирается более чем на два километра. Первые результаты исследований позволяют предположить, что он может уходить на большие глубины и распространяться в международные воды.

Ученый также сообщил, что в районе были обнаружены подводные тектонические разломы, а также выходы воды и газа. Их взаимосвязь с коралловыми сообществами и отложениями карбоната кальция станет предметом дальнейших исследований.

— Пока исследованный участок находится в пределах территориальных вод Турции, однако точные границы кораллового леса еще не установлены. Не исключено, что он продолжается до глубины 200–300 метров. Исследования будут продолжены, и наше судно по-прежнему работает в этом районе, — сказал Озтюрк.

По словам Озтюрка, обнаруженные кораллы относятся не к твердым, а к мягким кораллам, известным как горгонии. Среди них встречаются виды, редко встречающиеся в Средиземном море и преимущественно распространенные в его западной части.

— Ранее исследования кораллов в Турции проводились в основном на глубинах 30–40 метров, максимум — до 50 метров. Коралловый лес таких размеров, протянувшийся на километры, ранее в турецких морях не был известен. Это открытие является первым не только для Турции, но и для всего Эгейского моря. У берегов Греции подобных коралловых лесов такого масштаба также не зарегистрировано, — подчеркнул ученый.

Он отметил, что коралловый лес служит средой обитания не только для мягких кораллов, но и для многочисленных рыб и беспозвоночных, что свидетельствует о высоком уровне биоразнообразия Эгейского моря.

По мнению Озтюрка, в перспективе этот район необходимо взять под охрану. Однако сначала необходимо определить точные границы кораллового леса, его глубину и площадь распространения.

— Это открытие демонстрирует, насколько богато Эгейское море с точки зрения биоразнообразия. Только после детальных исследований мы сможем установить, были ли обнаружены новые виды. Кроме того, в районе выявлены отложения карбоната кальция и тектонические разломы. Мы ожидаем получить большой объем ценных научных данных, — добавил он.

По словам Озтюрка, после открытия, сделанного научной группой TÜDAV из шести специалистов, исследования будут продолжены в сентябре и октябре. Особое внимание планируется уделить изучению более глубоких участков кораллового леса.

Он подчеркнул, что открытие стало результатом почти десяти лет научной работы.

— Это не случайная находка. Мы занимаемся исследованием коралловых лесов около десяти лет, подготовили магистрантов и аспирантов, выполнили множество научных исследований. Именно сочетание многолетнего опыта и современных технологий позволило нам сделать это открытие, — отметил Озтюрк.

Ученый также сообщил, что обнаруженные кораллы находятся в хорошем состоянии: специалисты не выявили признаков поражений, утраты тканей или гибели, которые могли бы свидетельствовать о негативном воздействии изменения климата.

Доцент кафедры морской биологии факультета водных наук Стамбульского университета Онур Гёнюлал сообщил, что в ходе исследования специалисты изучали кораллигенные сообщества и кораллы мезофотической («полутемной») зоны.

Из-за невозможности проведения погружений с участием человека на таких глубинах ученые использовали дистанционно управляемые подводные аппараты.

— С помощью нашего подводного аппарата мы опустились примерно на 88 метров, а в ходе последующих исследований достигли глубины 98 метров. Нам удалось подробно задокументировать коралловые и кораллигенные сообщества на этих глубинах. Полученные материалы могут стать самыми глубокими зарегистрированными наблюдениями кораллов в Турции. Мы получили возможность исследовать и задокументировать известные нам коралловые леса с помощью подводного аппарата, — сказал Гёнюлал.

По его словам, собранные данные и видеоматериалы помогут определить структуру коралловых сообществ, уровень их биоразнообразия и границы распространения.

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