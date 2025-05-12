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    19:50, 11 Май 2025 | GMT +5

    У берегов Северного моря нашли гигантского мертвого кита

    На пляже общины Санкт-Петер-Ординг (земля Шлезвиг-Гольштейн) обнаружили еще одного мертвого кита — это уже третий случай гибели морских млекопитающих в этом районе за год. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

    У берегов Северного моря нашли гигантского мертвого кита
    Фото: BILD

    По данным местной туристической службы, речь идет о 10-метровом самце горбатого кита. Причина его смерти пока неизвестна.

    Тушу доставили в пункт утилизации — ее погрузили в контейнер с помощью большого экскаватора. Исследованием причины смерти займется Ветеринарный институт Ганновер, результаты ожидаются в ближайшие дни.

    Горбатые киты, обитающие преимущественно в северной части Атлантики, иногда заплывают и в Северное море. В феврале этого года уже были зафиксированы два случая смерти: сперва на острове Зюльт был найден 14-метровый кашалот, который задохнулся от собственного веса на отмели, а затем — еще один молодой и истощенный горбатый кит у необитаемого острова Минзенер-Оог, погибший, вероятно, из-за кишечных паразитов.

    Ранее сообщалось, что около 70 мертвых тюленей обнаружили на побережье Акшукур в Мангистауской области.

    Теги:
    Мировые новости
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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