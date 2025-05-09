Около 70 мертвых тюленей обнаружили на побережье Акшукур в Мангистау
Жители населенных пунктов Акшукур и Саин Шапагатов Тупкараганского района сообщили компетентным органам о мертвых тюленях, выброшенных на берег, передает корреспондент агентства Kazinform.
В ответ специалисты провели мониторинг побережья и зафиксировали наличие останков морских животных.
По словам исполняющего обязанности руководителя областного управления рыбной инспекции Конарбая Базарбаева, большинство туш находятся в труднодоступных местах, куда невозможно добраться на технике. Он отметил, что, вероятно, часть останков сохранилась с прошлого года, когда осенью была зафиксирована массовая гибель тюленей. Тогда не все туши были обнаружены или собраны.
— Осенью прошлого года на этом участке было найдено около 130 погибших тюленей. Возможно, часть останков осталась с того времени. Сейчас акимат приступил к уборке тел животных в доступных для транспорта зонах. Вопрос по труднодоступным участкам пока обсуждается, — пояснил Базарбаев.
Он также сообщил, что на побережье обнаружены тушки мёртвых птиц. В связи с этим специалисты областного департамента экологии взяли пробы морской воды для лабораторного анализа.
Ранее на побережье Каспийского моря уже были обнаружены останки 88 тюленей.
Также сообщалось о случаях гибели птиц на каспийском побережье в районе Актау.
Месяц назад мертвые тюлени были найдены в браконьерских сетях в Мангистауской области.