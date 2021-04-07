У алматинцев стали чаще выявлять рак на ранней стадии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы увеличилось количество выявлений онкозаболеваний на ранней стадии, что способствует проведению своевременного лечения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на алматинский онкологический центр.

Врачи онкологического центра в период пандемии коронавируса продолжают вести прием, диагностику, лечение и делать не менее 15 операций в день. Так, по итогам первого квартала в АОЦ пролечено свыше 4 тысяч онкологических пациентов, что на 14,9% больше по сравнению с 1 кварталом прошлого года.

Тем самым, благодаря увеличению охвата лечением начала снижаться смертность и увеличилась продолжительность жизни пациентов. Из них проведено порядка 600 операций, 3549 пациентов получили химиотерапевтическое лечение и около 200 - лучевую терапию.

За три месяца в Алматы взято на учет 1092 пациента с впервые выявленными злокачественными заболеваниями. Только при проведении онкоскринингов выявлено 46 злокачественных новообразований на ранних стадиях заболеваний.

По словам главврача онкоцентра Нурсултана Избагамбетова, в структуре заболеваемости по городу Алматы на 1 месте рак молочной железы (15,8%), на 2 месте колоректальный рак (9,6%), на 3 месте рак легких (7,7%). С начала года в центре проведено 207 международных телеконсультаций биообразцов опухолей через систему телепатологии, 220 молекулярно-генетических исследований, 741 диагностических исследований КТ и МРТ.

Специалисты призывают население проходить ежегодные скрининговые осмотры.

«Прохождение скрининга, является эффективным методом выявления бессимптомного рака на ранней стадии. Ведь чем раньше пациенту начнут лечение, тем выше шансы на полное выздоровление», - отметил Нурсултан Избагамбетов.

В результате прохождения скринингового осмотра только за последние 3 года выявлено более 200 случаев рака молочной железы, порядка 40 случаев рака шейки матки и более 50 - рака прямой и толстой кишки. Из всех вышеперечисленных случаев выявленных раков 90% выявлено на 1-2 стадии заболевания, когда лечение эффективно и можно добиться полного излечения.