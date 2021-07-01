У 110 человек выявили «красный» и «желтый» статусы в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Приложение Ashyq помогло выявить 110 человек с «красным» и «желтым» статусом в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ»

В ходе брифинга главный санврач Алматинской области Ергали Сыдыманов заявил, что с 14 апреля на территории области стартовал пилотный проект «Ashyq».

На сегодняшний день всего по области работают с привилегиями 785, из них 727 объекта – являются участниками проекта, 58 – работают в тестовом режиме. Добровольных участников – 65.

«С начала внедрения проекта «Аshyq» мониторинговыми группами охвачено 589 объектов, осуществляющих деятельность с использованием программы. 56 объектов приостановили свою деятельность на две недели. При сканировании QR-кода по области выявлено 110 посетителей с «красным» и «желтым» статусом, из них «красный» статус был обнаружен у 41, «желтый» статус у 69 посетителей», - сказал главный санврач.

Сообщается, что по городу Талдыкорган выявлено всего лиц со статусами «красный» и «желтый» – 98, из них «красный» статус был обнаружен у 37 посетителей, статус «желтый» – у 61, по Енбекшиказахскому району лиц со статусом «красный» – 1, «желтый» – 1, по Ескельдинскому району лиц со статусом «красный» – 1, «желтый» – 2, выдано три постановления, по Карасайскому району выявлено лиц со статусом «красный» – 1, «желтый» – 1, выдано два постановления, по Панфиловскому району выявлено лиц со статусом «красный» – 1, «желтый» – 4, выдано четыре постановления.

«К слову, за нарушение домашнего карантина, лица с красным статусом будут привлекаться к ответственности по 802 статье КоАП РК», - добавил спикер.