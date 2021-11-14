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Тюркский совет переименовали в Организацию тюркских государств

14 Ноября 2021 10:43
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Тюркский совет переименовали в Организацию тюркских государств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Совет сотрудничества тюркоязычных государств в рамках работы VIII саммита стран - членов ССТГ в Стамбуле переименован на Организацию тюркских государств, передает МИА «Казинформ».

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В работе форума наряду с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым приняли участие глава Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Кыргызстана Сапар Жапаров, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан были приглашены на саммит в качестве руководителей стран-наблюдателей.

По итогам Саммита были приняты следующие документы:

1. Решение об изменении наименования Совета сотрудничества тюркоязычных государств на «Организацию тюркских государств».

2. Декларация Восьмого саммита Организации тюркских государств.

3. Решение о предоставлении Туркменистану статуса наблюдателя при Организации тюркских государств.

4. Решение о «Видении Тюркского мира-2040».

5. Решение о Международной премии Организации тюркских государств имени Алишера Навои за вклад в единство Тюркского мира.

6. Решение об учреждении статуса партнера при Организации тюркских государств.

7. Решение о Положении о Почетном Председателе Организации тюркских государств.

8. Решение о продлении срока полномочий Генерального Секретаря и назначении Заместителей Генерального Секретаря

9. Решение о завершении учреждения Тюркского инвестиционного фонда Организации тюркских государств.

10. Решение о Положении о статусе наблюдателя при Организации тюркских государств.

11. Решение о награждении Президента Республики Азербайджан, Его Превосходительства Ильхама Алиева «Высшим орденом Тюркского мира».

В ходе своего выступления Президент Казахстана подчеркнул особую важность саммита и вступления стран-членов Организации в новый этап взаимодействия. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что принятые здесь исторические решения и новые инициативы укрепят единство тюркского мира.


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#Президент Казахстана   #Тюркский мир   #Международная деятельность РК  
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