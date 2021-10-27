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    20:49, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Тюркский совет и акимат Туркестанской области договорились об укреплении двустороннего сотрудничества

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Туркестан превращается в культурный и духовный центр тюркского мира. Сегодня работа в этом направлении активизирована. Об этом было сказано на встрече акима Туркестанской области Умирзака Шукеева с Генеральным секретарем Тюркского совета Багдатом Амреевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Багдат Амреев дал положительную оценку изменениям, происходящим в Туркестане, проводимой работе и выразил готовность в осуществлении ряда важных инициатив в рамках Тюркского совета.

    «31 марта 2021 года состоялся Совет сотрудничества тюркоязычных государств по теме «Туркестан – духовная столица тюркского мира», где была принята Туркестанская декларация. В настоящее время ведется работа по созданию общего инвестиционного фонда поддержки предпринимательства между государствами – членами Тюркского совета», - сказал Генеральный секретарь.

    Также он отметил их готовность сотрудничества в рамках совета не только в направлении повышения историко-культурной, но и экономической роли Туркестана.

    Умирзак Шукеев предложил открыть официальную штаб-квартиру инвестиционного фонда в Туркестане. Он также подчеркнул его заинтересованность в решении вопросов логистики для открытия свободной экономической зоны в Туркестане, принятии форума предпринимателей тюркских государств в Туркестане.

    «Нам поручено сделать Туркестан центром тюркского мира. При этом считаю, что головной офис одной из международных организаций, общих для братских стран, должен располагаться в Туркестане. Совместно с Тюркским советом мы готовы реализовать масштабные проекты», – сказал аким области.


    Теги:
    Туркестанская область Тюркский мир
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