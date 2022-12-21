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Тюркский совет должен сыграть свою роль в разрешении внутренних конфликтов - Халил Акынджы

21 Декабря 2022, 11:38
Тюркский совет должен сыграть свою роль в разрешении внутренних конфликтов - Халил Акынджы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Тюркский совет должен сыграть вою роль в разрешении внутренних конфликтов. Об этом заявил первый Генеральный секретарь Организации Тюркских Государств Халил Акынджы, выступая на сессии первого Центрально-Азиатского медиафорума в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы считаем, что Тюркский совет должен сыграть свою роль в разрешении внутренних конфликтов и в то же самое время он должен способствовать укреплению экономического сотрудничества», - сказал Халил Акынджы.

Спикер напомнил о проекте, который начинался после распада Советского Союза о Центрально-Азиатском экономическом союзе.

«Необходимо было создать такой союз, потому что наши экономики взаимодополняют друг друга, потому что есть проблемы, которые мы должны решить сообща и только через региональное сотрудничество. У нас есть вопросы нехватки водных ресурсов. Например, водные ресурсы Таджикистана, Кыргызстана, пахотные земли в других странах – эти вопросы необходимо решать через единый орган для того, чтобы обеспечивать более качественное региональное водопотребление. Второй вопрос – это вопрос регионального владения или управления», - добавил Халил Акынджы.

Генеральный секретарь Организации Тюркских Государств также отметил важность сохранения стабильности в Афганистане для всего региона.


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