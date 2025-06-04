Тюркский ренессанс: как молодежь Казахстана и Азербайджана сближает страны
В последние годы Казахстан и Азербайджан активно развивают отношения, особенно в сфере молодежной политики, образования и культуры. Этот новый виток культурного и национального самосознания уже называют Тюркским ренессансом, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Обмен студентами и совместные исследования
В то время как официальная политика часто связана с бюрократическими ограничениями и дипломатическим протоколом, молодежь Казахстана и Азербайджана действует быстрее — в социальных сетях, университетах, на культурных фестивалях и стартап-платформах. Они не ждут повестки сверху, а создают ее сами. Казахстан и Азербайджан, разделенные Каспийским морем, но объединенные тюркским наследием, в настоящее время развивают взаимные образовательные и культурные инициативы, что подтверждается растущим числом студентов и совместных проектов.
Так, в 2024 году страны договорились об учреждении Совместного научного фонда, направленного на проведение исследований и укрепление научного сотрудничества между странами. Это соглашение включает в себя организацию образовательных выставок, обмен преподавателями и учеными, а также развитие совместных образовательных и стипендиальных программ.
На встрече с министром образования Азербайджана Эмином Амруллаевым посол РК в Баку Алим Байель отметил растущее число казахстанцев, обучающихся в ведущих вузах Азербайджана.
— Уверен, что молодые люди внесут вклад в укрепление двусторонних связей. Казахстан тоже готов принять большее число абитуриентов из Азербайджана, — подчеркнул дипломат.
Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек отметил, что сейчас 79 казахстанских студентов уже учатся в азербайджанских университетах, и эта цифра будет расти. Также стороны заключили соглашение, согласно которому ежегодно правительства двух стран будут выделять по 12 стипендий на программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры.
— В 2025 году Казахстан выделит 550 стипендий для иностранных студентов, включая абитуриентов из Азербайджана. Это прекрасная возможность получить качественное образование рядом с домом, — заявил министр, выступая на открытии образовательной выставки в марте в Баку.
Примечательно, что в настоящее время более 70 казахстанских университетов подписали двусторонние соглашения с Азербайджаном. Эти договоренности охватывают обмен студентами, преподавателями, совместные исследования и стажировки. В дополнение к этому 22 ведущих университета нашей страны подписали 40 новых соглашений, в основном касающихся академического обмена.
Молодежные инициативы
В ноябре 2024 года в Баку прошел форум Next COP Dialogue с участием молодежных климатических активистов из Казахстана, Азербайджана, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Венгрии. Это мероприятие стало первой климатической конференцией ООН на постсоветском пространстве. Участники представили совместные экологические инициативы, разработанные в рамках международных и региональных эко-лагерей.
— Экологическое образование должно быть доступно для всех на всех уровнях образования. Платформы для вовлечения молодежи также чрезвычайно важны в нашей деятельности по борьбе с изменением климата, — сказала участница форума из Азербайджана Саида Мамедова.
Молодежь подготовила коллективное заявление с практическими рекомендациями по доступу к экологическому образованию, развитию «зеленых навыков» и вовлечению молодежи в климатическую политику. Этот документ был включен в Международную стратегию по устойчивому развитию на 2024–2030 годы, подписанную правительствами восьми стран.
Молодежные лидеры подчеркнули необходимость создания координированной сети, доступного климатического образования и активного участия молодежи в процессе принятия решений. По мнению участников, именно молодое поколение окажется в зоне наибольшего риска от последствий климатических изменений, и без срочных мер ему придется бороться с их последствиями всю жизнь.
Культурная интеграция в рамках ТЮРКСОЙ
I Всемирная встреча молодежи ТЮРКСОЙ в Алматы, прошедшая в конце 2024 года, стала важной платформой для усиления культурного единства тюркского мира. Активное участие азербайджанской молодежи показало заинтересованность страны в укреплении культурных связей и расширении влияния в рамках тюркского пространства.
Формат мероприятия — семинары, дискуссии, презентации — способствовал не только обмену опытом, но и выработке конкретных предложений по совместным проектам, что подчеркивает потенциал молодежи как носителя и продолжателя культурной дипломатии. Азербайджанская делегация не только представила богатое культурное наследие, но и выступила инициатором идей, направленных на дальнейшее сближение молодежи тюркских государств.
Культурный обмен и профессиональный рост
В мае в Алматы состоялся III Международный фестиваль студенческих спектаклей «Тюркский мир». В мероприятии приняли участие студенты театральных вузов из Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Кыргызстана и Узбекистана. Фестиваль подтвердил свою роль как важной культурной и образовательной площадки для молодежи тюркоязычных стран. Участие студентов из пяти государств свидетельствует о растущем интересе к формированию общего культурного пространства в тюркском мире.
— Очень хорошо, что устраиваются такие фестивали, где молодежь знакомится друг с другом, с культурой стран друг друга. Тем более что этот фестиваль организован для стран тюркского мира, а нам надо всегда находиться в творческом контакте, поддерживать культурные коммуникации между собой, — сказал главный режиссер Азербайджанского государственного театра Yuğ Микаил Микаилов.
Тем временем перспектива проведения IV фестиваля в Турции подтверждает заинтересованность в продолжении этой инициативы на международном уровне.
Дни культуры как мост дружбы
В 2023 году в Баку прошли Дни культуры Казахстана. В рамках мероприятий состоялись концерты, театральные постановки и выставки, включая экспозицию 46 работ молодых казахстанских художников в Центре Гейдара Алиева. Ответным шагом стали Дни культуры Азербайджана, проведенные в 2024 году в Казахстане. Это мероприятие стало логичным продолжением налаженного культурного обмена, углубляя взаимопонимание и укрепляя исторические и духовные связи между двумя тюркскими народами.
Понятно, что эти культурные инициативы выходят за рамки простой демонстрации искусства. Они служат мостом, который соединяет две страны на более глубоком уровне, помогают не только сохранить и популяризировать национальные традиции, но и создавать новые формы сотрудничества, объединяя молодежь, творческих деятелей и общественные организации.
Вектор на будущее
Будущее Казахстана и Азербайджана в значительной степени будет зависеть от того, как молодежь будет развивать отношения между странами. Уже сейчас мы видим, как новые проекты в области образования, технологий и культуры закладывают фундамент для прочных межгосударственных отношений. Успех этих проектов зависит от активного участия молодежи, которая, как ничто другое, может ускорить процесс интеграции и сотрудничества.
В течение ближайших пяти лет ожидается, что число студентов, обучающихся по обмену в Казахстане и Азербайджане, увеличится на 30-40%, что создаст еще больше возможностей для совместных проектов и укрепления связей между двумя странами.
Тюркский ренессанс — это не только возвращение к корням, но и смелый шаг в общее цифровое будущее, где общая идентичность создается каждым кликом и совместным проектом.