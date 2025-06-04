Тюркский ренессанс: как молодежь Казахстана и Азербайджана сближает страны

Обмен студентами и совместные исследования

В то время как официальная политика часто связана с бюрократическими ограничениями и дипломатическим протоколом, молодежь Казахстана и Азербайджана действует быстрее — в социальных сетях, университетах, на культурных фестивалях и стартап-платформах. Они не ждут повестки сверху, а создают ее сами. Казахстан и Азербайджан, разделенные Каспийским морем, но объединенные тюркским наследием, в настоящее время развивают взаимные образовательные и культурные инициативы, что подтверждается растущим числом студентов и совместных проектов.

Так, в 2024 году страны договорились об учреждении Совместного научного фонда, направленного на проведение исследований и укрепление научного сотрудничества между странами. Это соглашение включает в себя организацию образовательных выставок, обмен преподавателями и учеными, а также развитие совместных образовательных и стипендиальных программ.

На встрече с министром образования Азербайджана Эмином Амруллаевым посол РК в Баку Алим Байель отметил растущее число казахстанцев, обучающихся в ведущих вузах Азербайджана.

Фото: report.az

— Уверен, что молодые люди внесут вклад в укрепление двусторонних связей. Казахстан тоже готов принять большее число абитуриентов из Азербайджана, — подчеркнул дипломат.

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек отметил, что сейчас 79 казахстанских студентов уже учатся в азербайджанских университетах, и эта цифра будет расти. Также стороны заключили соглашение, согласно которому ежегодно правительства двух стран будут выделять по 12 стипендий на программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

— В 2025 году Казахстан выделит 550 стипендий для иностранных студентов, включая абитуриентов из Азербайджана. Это прекрасная возможность получить качественное образование рядом с домом, — заявил министр, выступая на открытии образовательной выставки в марте в Баку.

Примечательно, что в настоящее время более 70 казахстанских университетов подписали двусторонние соглашения с Азербайджаном. Эти договоренности охватывают обмен студентами, преподавателями, совместные исследования и стажировки. В дополнение к этому 22 ведущих университета нашей страны подписали 40 новых соглашений, в основном касающихся академического обмена.

Молодежные инициативы

В ноябре 2024 года в Баку прошел форум Next COP Dialogue с участием молодежных климатических активистов из Казахстана, Азербайджана, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Венгрии. Это мероприятие стало первой климатической конференцией ООН на постсоветском пространстве. Участники представили совместные экологические инициативы, разработанные в рамках международных и региональных эко-лагерей.

Фото: recyclemag.ru

— Экологическое образование должно быть доступно для всех на всех уровнях образования. Платформы для вовлечения молодежи также чрезвычайно важны в нашей деятельности по борьбе с изменением климата, — сказала участница форума из Азербайджана Саида Мамедова.

Молодежь подготовила коллективное заявление с практическими рекомендациями по доступу к экологическому образованию, развитию «зеленых навыков» и вовлечению молодежи в климатическую политику. Этот документ был включен в Международную стратегию по устойчивому развитию на 2024–2030 годы, подписанную правительствами восьми стран.

Молодежные лидеры подчеркнули необходимость создания координированной сети, доступного климатического образования и активного участия молодежи в процессе принятия решений. По мнению участников, именно молодое поколение окажется в зоне наибольшего риска от последствий климатических изменений, и без срочных мер ему придется бороться с их последствиями всю жизнь.

Культурная интеграция в рамках ТЮРКСОЙ

I Всемирная встреча молодежи ТЮРКСОЙ в Алматы, прошедшая в конце 2024 года, стала важной платформой для усиления культурного единства тюркского мира. Активное участие азербайджанской молодежи показало заинтересованность страны в укреплении культурных связей и расширении влияния в рамках тюркского пространства.

Формат мероприятия — семинары, дискуссии, презентации — способствовал не только обмену опытом, но и выработке конкретных предложений по совместным проектам, что подчеркивает потенциал молодежи как носителя и продолжателя культурной дипломатии. Азербайджанская делегация не только представила богатое культурное наследие, но и выступила инициатором идей, направленных на дальнейшее сближение молодежи тюркских государств.

Культурный обмен и профессиональный рост

В мае в Алматы состоялся III Международный фестиваль студенческих спектаклей «Тюркский мир». В мероприятии приняли участие студенты театральных вузов из Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Кыргызстана и Узбекистана. Фестиваль подтвердил свою роль как важной культурной и образовательной площадки для молодежи тюркоязычных стран. Участие студентов из пяти государств свидетельствует о растущем интересе к формированию общего культурного пространства в тюркском мире.

Фото: azertag.az

— Очень хорошо, что устраиваются такие фестивали, где молодежь знакомится друг с другом, с культурой стран друг друга. Тем более что этот фестиваль организован для стран тюркского мира, а нам надо всегда находиться в творческом контакте, поддерживать культурные коммуникации между собой, — сказал главный режиссер Азербайджанского государственного театра Yuğ Микаил Микаилов.

Тем временем перспектива проведения IV фестиваля в Турции подтверждает заинтересованность в продолжении этой инициативы на международном уровне.

Дни культуры как мост дружбы

В 2023 году в Баку прошли Дни культуры Казахстана. В рамках мероприятий состоялись концерты, театральные постановки и выставки, включая экспозицию 46 работ молодых казахстанских художников в Центре Гейдара Алиева. Ответным шагом стали Дни культуры Азербайджана, проведенные в 2024 году в Казахстане. Это мероприятие стало логичным продолжением налаженного культурного обмена, углубляя взаимопонимание и укрепляя исторические и духовные связи между двумя тюркскими народами.

Фото: Минкультуры РК

Понятно, что эти культурные инициативы выходят за рамки простой демонстрации искусства. Они служат мостом, который соединяет две страны на более глубоком уровне, помогают не только сохранить и популяризировать национальные традиции, но и создавать новые формы сотрудничества, объединяя молодежь, творческих деятелей и общественные организации.

Вектор на будущее

Будущее Казахстана и Азербайджана в значительной степени будет зависеть от того, как молодежь будет развивать отношения между странами. Уже сейчас мы видим, как новые проекты в области образования, технологий и культуры закладывают фундамент для прочных межгосударственных отношений. Успех этих проектов зависит от активного участия молодежи, которая, как ничто другое, может ускорить процесс интеграции и сотрудничества.

В течение ближайших пяти лет ожидается, что число студентов, обучающихся по обмену в Казахстане и Азербайджане, увеличится на 30-40%, что создаст еще больше возможностей для совместных проектов и укрепления связей между двумя странами.

Тюркский ренессанс — это не только возвращение к корням, но и смелый шаг в общее цифровое будущее, где общая идентичность создается каждым кликом и совместным проектом.