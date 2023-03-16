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Тюркским странам крайне важно оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации  - Президент РК

16 Марта 2023, 18:02
Тюркским странам крайне важно оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации  - Президент РК Фото: akorda.kz

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Тюркским странам крайне важно оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на внеочередном саммите Организации тюркских государств в Анкаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Хотел бы обратить внимание на важность темы саммита «Управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь». Сегодня рост числа природных и техногенных катастроф становится одной из наиболее актуальных международных проблем. В столь сложный период Казахстан является активным участником гуманитарных усилий. Наша страна всегда оказывает помощь государствам, пострадавшим от стихийных бедствий. Мы не ограничиваемся оказанием материальной и продовольственной гуманитарной помощи. Казахстан также направляет спасателей и готов к активному участию в ликвидации последствий стихийных бедствий. Тюркским странам крайне важно оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Нужно также укреплять взаимодействие между Секретариатом ОТГ и ее участниками», - заявил Касым-Жомарт Токаев.


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