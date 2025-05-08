Тюркские государства углубляют сотрудничество: Сенат РК одобрил новый закон

Как говорится в заключении Комитета Сената, 12 ноября 2021 года в целях повышения статуса международного объединения и более тесного сближения тюркоязычных государств, а также повышения их роли на международной арене, главы государств Совета приняли решение об изменении названия «Совета сотрудничества тюркоязычных государств» на «Организацию тюркских государств».

Целью Протокола, подписанного главами государств 11 ноября 2022 года в Самарканде, является внесение соответствующих изменений в Нахичеванское соглашение, подписанное 3 октября 2009 года.

Вносимые Протоколом изменения закрепляют функции утверждения документов Секретариата за Советом министров иностранных дел, функции их окончательного принятия — за Советом Глав государств.

Кроме того, Парламентская ассамблея тюркоязычных государства и Международная организация тюркской культуры определены как родственные организации, а Тюркская академия и Фонд тюркской культуры и наследия как аффилированные организации.

Наряду с этим, Положение о Совете Старейшин тюркоязычных государств будет не «утверждаться (приниматься)», а «одобряться» Советом министров иностранных дел.

Вместе с тем, в качестве наблюдательных партнеров организации из Нахичеванского соглашения исключаются международные форумы.

Также предусматриваются изменения в отношении ежегодных «неформальных» заседаний глав государств, принятия и утверждения документов, подготовленных органами организации, а также порядке председательства в Организации.

Ожидается, что ратификация Протокола послужит прочной основой для дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества с тюркскими государствами во всех сферах экономики и координации усилий по обеспечению мира и безопасности в регионе.

Ранее депутаты Сената РК одобрили закон о трансформации Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в полноценную международную организацию.