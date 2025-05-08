Сенат одобрил закон о трансформации СВМДА: что изменится

Как сообщил сенатор Дархан Кыдырали, закон разработан по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева о трансформации СВМДА в полноценную международную организацию и на основании решения 6-го саммита Совещания Азии в Астане в октябре 2022 года.

- В Азиатский совет, штаб-квартира которого находится в Астане, входят 28 государств, что составляет 90% азиатского континента. Поэтому Казахстан, как государство – основатель Совета, уделяет особое внимание улучшению общей деятельности организации, в том числе работы исполнительного органа - Секретариата, - отметил депутат.

По его словам, изменения, внесенные в протокол, предусматривают укрепление статуса сотрудников Секретариата, направляемых на работу из государств-членов или занимающих должность на контрактной основе, в соответствии с правилами и практикой Организации Объединенных Наций и иных международных организаций.

- Сотрудник, независимо от гражданства, в процессе исполнения своих служебных обязанностей имеет иммунитет от юрисдикции принимающей страны, освобождается от ИПН государства и обеспечивается рядом других преимуществ, - пояснил Д. Кыдырали.

В целом, предусмотрено внесение 32 изменений в Соглашение об условиях пребывания Секретариата на территории Казахстана. Из них 13 – передача секретарскому персоналу функций “международного гражданского служащего”, остальные 19 – редакционные поправки.