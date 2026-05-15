Тюркская интеграция становится уже не дополнительной возможностью, а необходимостью — Генсек ОТГ

В этом году отмечается 5-я годовщина официального создания Организации тюркских государств. В связи с этим Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев в эксклюзивном интервью агентству Kazinform рассказал о достижениях первых пяти лет.

— Как Вы считаете, каких конкретных результатов на региональном и глобальном уровнях удалось достичь Организации тюркских государств со дня ее создания? Какие качественные изменения в интеграционных процессах принес переход от формата Совета к полноценной организации?

— Могу сказать, что Организация тюркских государств стала наглядным примером структуры, которая воплощает идею сотрудничества в реальные практические действия. За сравнительно короткий период — начиная с Нахичеванского соглашения 2009 года — мы прошли путь от концептуального уровня до полноценной международной организации.

Безусловно, одним из ключевых поворотных моментов в этом процессе стал Бакинский саммит нашей организации в 2019 году. Тогда Казахстан выступил с инициативой преобразовать Совет в Организацию и предложил принять стратегический документ «Видение тюркского мира — 2040». Позднее эти инициативы были официально утверждены на Стамбульском саммите 2021 года, что позволило укрепить институциональную основу и открыло путь к системному и долгосрочному сотрудничеству.

Сегодня ОТГ охватывает около 60 направлений — от экономики, торговли и сельского хозяйства до транспорта, туризма, образования, науки, культуры, цифровой экономики, зеленой энергетики и даже космической отрасли. Иными словами, сотрудничество действительно приобрело всесторонний характер.

При этом потенциал региона также весьма значителен. На пространстве ОТГ проживает около 175 миллионов человек, а совокупный объем валового внутреннего продукта превышает 2,4 триллиона долларов США. Мы также наблюдаем укрепление экономических связей между государствами-членами и наблюдателями, а также рост взаимной торговли.

Самое главное — мы переходим от декларативных заявлений к конкретным результатам. Сегодня уже действуют такие реальные механизмы, как Тюркский инвестиционный фонд, Комитет по упрощению торговли и специальная экономическая зона «TURAN». Они уже поддерживают конкретные проекты и деловое сотрудничество. Кроме того, Казахстан, являясь председателем Союза тюркских торгово-промышленных палат, активно работает над дальнейшей институционализацией этой структуры и повышением ее эффективности. В целях предотвращения дублирования функций и повышения эффективности Казахстан также выступил с инициативой создания Координационного комитета организаций тюркского сотрудничества.

Фото: пресс-служба ОТГ

В транспортной сфере развитие Среднего коридора укрепляет связь между Азией и Европой. А такие цифровые решения, как e-TIR, позволяют упростить и ускорить процедуры пересечения границ.

Одновременно мы укрепляем сотрудничество в сферах цифровизации и безопасности. Подтверждением этому служат Соглашение о партнерстве в области цифровой экономики и создание механизма гражданской защиты, предназначенного для эффективной координации совместного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Поступательное развитие наблюдается и в таких направлениях, как образование, культура и туризм. Эти сферы играют важную роль в укреплении связей между народами. Проекты «Современный Шелковый путь», «Паломничество Таббарук», «Туристическая столица тюркского мира», а также Союз тюркских горнолыжных курортов способствуют повышению узнаваемости региона и укреплению взаимодействия между нашими странами.

Такие платформы, как «TURKUNIB», объединяющая более 180 университетов, еще больше углубляют академическое сотрудничество. В этой связи хотел бы особо отметить активную роль Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Яссауи в деятельности данной платформы.

Важно, что процесс трансформации и углубления сотрудничества продолжает набирать динамику. В этом контексте ожидается, что неформальный Саммит глав государств ОТГ, который проходит сегодня, 15 мая, в городе Туркестане позволит еще больше укрепить сотрудничество в области инноваций, цифровой трансформации и новых технологий.

Одним из наиболее значимых вопросов остается последовательное укрепление координации и взаимодействия между тюркскими государствами в политической сфере и сфере безопасности. Под влиянием региональных и глобальных процессов тюркские государства усилили механизмы внутренних консультаций с целью выработки общей позиции по новым рискам и вызовам, которые могут оказать на них влияние. В этом контексте такие стратегические документы высокого уровня, как концепция «Видение тюркского мира — 2040», Стратегия ОТГ, Астанинский акт и Хартия тюркского мира, были приняты в качестве основополагающих документов, определяющих ключевые направления деятельности Организации. Кроме того, страны ОТГ подписали важные международные соглашения, направленные на укрепление политической солидарности и взаимной близости.

Есть еще одно важное политическое достижение, на котором я хотел бы особо остановиться. Благодаря саммитам ОТГ, которые на регулярной основе собирают лидеров тюркских государств на одной площадке, появилась возможность проводить постоянные консультации по всем актуальным вопросам двусторонней и многосторонней повестки, касающейся тюркского мира. В результате уровень взаимного доверия и сотрудничества между нашими лидерами, народами и государственными структурами достиг беспрецедентного уровня. Это открыло новый этап в отношениях между братскими тюркскими государствами. ОТГ укрепила веру и дух общего будущего тюркского мира.

В целом, на мой взгляд, главное изменение заключается в том, что ОТГ вышла за рамки простой диалоговой площадки. Сегодня она превратилась в реально действующую интеграционную структуру, значение которой на региональном и международном уровнях неуклонно возрастает. Впервые в истории тюркские государства создали международную организацию, основанную на собственных ценностях и уникальной идентичности.

— Вы упомянули неформальный Саммит в Туркестане. Какие ключевые решения или инициативы будут согласованы и приняты в ходе саммита?

— Как я уже отмечал, предстоящий неформальный Саммит в Туркестане станет важной возможностью для дальнейшего продвижения наших общих приоритетов в рамках ОТГ. Ожидается, что Саммит будет способствовать укреплению общей позиции государств-членов, а по его итогам будут приняты Туркестанская декларация, а также другие решения, направленные на расширение сотрудничества по ключевым направлениям, представляющим взаимный интерес.

Тот факт, что Саммит этого года посвящен искусственному интеллекту и цифровой трансформации, свидетельствует о возрастающем значении этих вопросов для инклюзивного экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества.

Саммит также позволит проанализировать результаты, достигнутые после Габалинского саммита, состоявшегося в октябре 2025 года, а также вновь подтвердить нашу общую приверженность эффективной реализации решений, принятых на высоком уровне.

В целом ожидается, что Саммит не только придаст новый импульс стратегическому диалогу, но и будет способствовать продвижению практических инициатив, ориентированных на конкретный результат. Он позволит еще больше укрепить институциональную эффективность ОТГ и усилить роль Организации как динамичной площадки для диалога, координации и сотрудничества в условиях все более взаимосвязанной и стремительно меняющейся глобальной среды.

— В чем сегодня заключается главное преимущество ОТГ? Это культурно-гуманитарное сотрудничество или экономическое и политическое взаимодействие?

— Я бы не стал противопоставлять эти два направления друг другу. На самом деле главное преимущество Организации тюркских государств заключается именно в способности органично и взаимодополняюще сочетать оба этих измерения.

С одной стороны, ОТГ опирается на прочную культурно-гуманитарную основу. Наши государства-члены объединяют исторические связи, формировавшиеся на протяжении веков, общие языковые корни и глубокая культурная близость. Это не просто отношения, основанные на совпадении интересов, а связь, основанная на чувстве братства и общей идентичности. В этом контексте такие специализированные институты тюркского сотрудничества, как ТЮРКСОЙ, Тюркская академия и Фонд тюркской культуры и наследия, играют важную роль в сохранении нашего общего наследия, развитии академического и культурного сотрудничества, а также укреплении связей между народами.

С другой стороны, именно это глубокое историческое доверие значительно повышает эффективность нашего экономического и политического взаимодействия. Оно позволяет нашим странам действовать более согласованно, облегчает процессы принятия решений и реализацию совместных инициатив по ключевым направлениям.

Именно поэтому то, что действительно отличает ОТГ, — это ее двойственная природа. Это не только площадка для прагматичного сотрудничества, но и сообщество, основанное на общих ценностях и общей идентичности. Именно такое сочетание делает нашу интеграцию естественной, устойчивой и жизнеспособной.

Во всех государствах-членах ощущается искренняя и прочная общественная поддержка ОТГ. Это делает Организацию уникальной структурой на региональном уровне.

Кроме того, в нынешней изменчивой геополитической ситуации ОТГ благодаря своему широкому географическому охвату занимает особое место как в экономическом, так и в политическом плане на стыке Востока и Запада. Организация выполняет роль моста, соединяющего регионы, рынки и культуры, способствуя развитию диалога, укреплению стабильности и обеспечению общего процветания.

В этом смысле ОТГ все в большей степени становится не только механизмом сотрудничества между государствами-членами, но и источником мира, стабильности и конструктивного взаимодействия для более широкого региона и пространства за его пределами.

Фото: пресс-служба ОТГ

— Каков текущий бюджет Тюркского инвестиционного фонда, созданного в рамках ОТГ? Какие страны внесли наибольший вклад в формирование фонда?

— Тюркский инвестиционный фонд — это первый совместный финансовый институт тюркских государств, созданный с целью укрепления экономического сотрудничества в регионе и поддержки совместных проектов развития.

На сегодня уставный капитал фонда составляет 600 миллионов долларов США. Изначально его объем был определен на уровне 500 миллионов долларов США, однако после присоединения Венгрии к данному фонду капитал был увеличен до 600 миллионов долларов США. Все государства-члены вносят вклад в формирование фонда на согласованной и сбалансированной основе. Это отражает принцип равноправного партнерства в рамках Организации.

Фонд уделяет приоритетное внимание финансированию стратегических проектов, направленных на стимулирование экономического роста, укрепление взаимосвязанности и повышение региональной конкурентоспособности. Ключевыми направлениями его деятельности являются малый и средний бизнес, цифровая и физическая инфраструктура, возобновляемая энергетика, информационно-коммуникационные технологии, транспорт и логистика, сельское хозяйство, трансграничная торговля и туризм — в соответствии с национальными приоритетами государств-членов.

— Рассматривается ли вопрос расширения безвизового режима между тюркскими государствами или введения режима свободного передвижения для трудовой миграции? Насколько это в целом возможно? Какие инициативы рассматриваются для того, чтобы граждане государств-членов могли свободно работать на территории других стран-участниц?

— Облегчение передвижения граждан тюркских государств является важной и естественной частью нашей широкой интеграционной повестки. Это отражает наше долгосрочное видение формирования более взаимосвязанного и ориентированного на человека общего пространства в тюркском мире.

В этом контексте мы активно работаем над проектом Turkic ID. Это важная инициатива, предусматривающая возможность использования национального удостоверения личности вместо паспорта при прохождении отдельных процедур пересечения границы гражданами государств-членов. Такой шаг позволит значительно упростить поездки, расширить возможности передвижения граждан и еще больше укрепить связи между нашими народами.

На практике данная концепция не является совершенно новой. Подобные механизмы уже существуют в двустороннем формате. К примеру, такая практика применяется между Казахстаном и Кыргызстаном, Турцией и Азербайджаном, а также Кыргызстаном и Узбекистаном. Полезным примером может служить и практика Турции по приему граждан ряда стран по национальным удостоверениям личности.

Влияние этой инициативы не ограничивается лишь облегчением передвижения граждан. Она способна придать дополнительный импульс развитию туризма, в том числе продвижению культурных маршрутов и проектов в рамках ОТГ, укреплению транспортной взаимосвязанности и взаимной интеграции, а также расширению академических, деловых и социальных обменов в нашем регионе.

Вместе с тем вопросы передвижения граждан и сотрудничества в трудовой сфере тесно связаны с нашей более широкой работой в области социальной политики и развития рынка труда. ОТГ активно содействует усилению координации между государствами-членами с целью формирования инклюзивных, устойчивых и стабильных систем труда и социальной защиты. В этой связи итоги встречи министров труда, занятости и социальной защиты ОТГ, состоявшейся в прошлом году, заложили важную основу для дальнейшего сотрудничества. Наши усилия направлены на укрепление взаимодействия в сфере политики занятости и развития рынка труда, продвижение взаимного признания квалификаций и навыков, поэтапную и системную поддержку мобильности рабочей силы, а также укрепление систем социальной защиты в государствах-членах.

В целом речь идет не только об облегчении поездок. Мы формируем более целостное гуманитарное пространство, в котором возможности передвижения, трудовой деятельности и системы социальной защиты будут развиваться как взаимодополняющие элементы. Это будет способствовать углублению интеграции и общему процветанию Тюркского мира.

— В нынешней сложной геополитической ситуации и в условиях растущего значения альтернативных маршрутов между Азией и Европой, какие шаги предпринимают государства-члены ОТГ для дальнейшего развития Среднего коридора и углубления сотрудничества в транспортно-логистической сфере?

— В нынешней сложной геополитической ситуации значение Среднего коридора существенно возросло. Продолжающиеся конфликты в соседних регионах оказывают негативное влияние на традиционные транспортные маршруты, создают дополнительные риски для глобальных цепочек поставок и усиливают спрос на надежные, устойчивые и диверсифицированные транспортные сети между Азией и Европой.

В этих условиях государства-члены Организации тюркских государств реализуют комплексные меры, направленные на дальнейшее развитие Среднего коридора и укрепление сотрудничества в транспортно-логистической сфере. Сегодня Средний коридор рассматривается не только как альтернативный маршрут между Востоком и Западом, но и как стратегический мост, обеспечивающий устойчивость транспортной взаимосвязанности, экономическую взаимозависимость и региональную безопасность.

В последние годы государства-члены ОТГ активно инвестируют в модернизацию транспортной инфраструктуры, расширение пропускной способности портов Каспийского моря, развитие железнодорожных маршрутов и мультимодальных перевозок. В частности, железнодорожная линия Баку — Тбилиси — Карс уже доказала свою эффективность, способствуя росту объемов транзитных перевозок и значительному сокращению сроков доставки грузов.

Особое значение имеет и реализация проекта железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Этот проект обеспечит прямое подключение к Среднему коридору и откроет новые возможности для торговли, транзита и региональной интеграции. Кроме того, стратегически важное значение имеют развитие Зангезурского коридора, а также строительство железнодорожной линии Карс — Ыгдыр — Аралык — Дилуджу, поскольку эти проекты создают дополнительные транзитные возможности и еще больше укрепляют позиции Среднего коридора в глобальной транспортной архитектуре.

Следует отметить, что в 2025 году объем грузоперевозок по Среднему коридору увеличился на 62% — с 2,7 миллиона тонн в 2023 году до 4,7 миллиона тонн. Ожидается, что реализуемые в настоящее время меры позволят к 2030 году довести пропускную способность коридора до 10 миллионов тонн в год.

Наряду с развитием инфраструктуры особое внимание уделяется упрощению и цифровизации транспортных и таможенных процедур. В этой связи в рамках ОТГ активно продвигаются такие механизмы, как e-Permit, e-CMR и e-TIR, направленные на ускорение процедур пересечения границ, повышение прозрачности и сокращение административных барьеров.

Система e-Permit уже успешно внедряется в рамках ОТГ, а работа по внедрению системы e-TIR ведется в тесном взаимодействии с таможенными администрациями государств-членов. В феврале текущего года в Женеве успешно прошло внеочередное заседание руководителей таможенных администраций государств-членов ОТГ, посвященное продвижению внедрения системы e-TIR.

Существенный прогресс наблюдается и в сфере e-CMR. Рабочая группа, созданная между Азербайджаном и Турцией, в настоящее время проводит пилотные тестовые подключения. Ожидается, что их результаты будут способствовать более широкому внедрению системы среди государств-членов ОТГ. В этом контексте особое значение имеет подписание Меморандума о взаимопонимании по внедрению системы e-CMR по итогам встречи министров транспорта ОТГ, состоявшейся в апреле текущего года в Бишкеке. Этот документ создает прочную основу для дальнейшего ускорения данного процесса.

Кроме того, государства-члены ОТГ придают особое значение созданию совместных логистических центров, терминалов и транспортно-логистических компаний.

Все эти меры направлены на превращение Среднего коридора в один из наиболее эффективных, безопасных и конкурентоспособных межконтинентальных маршрутов между Азией и Европой.

— Как Вы считаете, насколько институционализируются вопросы безопасности в рамках ОТГ?

— В последние годы сотрудничество в сфере безопасности стало одним из ключевых направлений деятельности региональных и международных организаций в ответ на изменение глобальных и региональных вызовов, трансформацию геополитической динамики и международной среды безопасности. То, что тема последнего регулярного Саммита ОТГ, состоявшегося в октябре 2025 года в Габале, была посвящена «Региональному миру и безопасности», является наглядным свидетельством этих изменений в рамках ОТГ.

Действительно, сотрудничество в сфере безопасности четко отражено в таких ключевых стратегических документах, как концепция «Видение тюркского мира — 2040» и Стратегия ОТГ на 2022–-2026 годы. В этих документах особо подчеркивается важность усиления координации по политическим вопросам и вопросам безопасности. В последние годы ОТГ сформировала ряд практических механизмов для поддержки этой цели. Регулярные встречи на уровне глав правительств или вице-президентов, министров иностранных дел, советников президентов по внешней политике и заместителей министров обеспечивают непрерывный диалог и координацию по актуальным вопросам, затрагивающим общие интересы.

Кроме того, сотрудничество развивается и через специализированные форматы, такие как встречи Советов национальной безопасности, учреждений оборонной промышленности и специальных служб. Эти площадки позволяют государствам-членам обмениваться мнениями по региональным и глобальным вопросам безопасности, а также постепенно координировать позиции в отношении общих вызовов. Хотя ОТГ не является военным союзом, данные шаги свидетельствуют о формировании все более структурированного диалога в сфере безопасности.

Ярким подтверждением этой тенденции стала Габалинская декларация. В ней государства-члены подтвердили намерение укреплять сотрудничество в сфере безопасности. Это также нашло отражение в заявлениях лидеров в ходе саммита, где была подчеркнута необходимость скоординированных ответов на растущие угрозы безопасности, включая гуманитарные кризисы, а также важность совместной адаптации к стремительно меняющейся международной среде.

В рамках этого широкого процесса кибербезопасность становится все более важным направлением сотрудничества. В условиях ускоряющейся цифровизации кибербезопасность превращается в один из ключевых элементов национальной безопасности, экономической устойчивости и региональной стабильности. В этой связи инициатива Главы государства Касым-Жомарта Токаева о создании Совета по кибербезопасности в рамках ОТГ является своевременной и крайне актуальной. В настоящее время мы работаем над завершением соответствующего меморандума о сотрудничестве в сфере кибербезопасности между странами ОТГ, а также над созданием Совета по кибербезопасности в максимально сжатые сроки.

Последние инициативы еще больше подчеркивают данную динамику. Предложение Президента Азербайджана Ильхама Алиева укреплять единство тюркских государств, в том числе через углубление оборонного и военно-технического сотрудничества, указывает на более масштабное направление дальнейшего развития. Его предложение о проведении совместных военных учений в Азербайджане в 2026 году является конкретным примером этой формирующейся повестки.

Наблюдается прогресс и в сфере оборонной промышленности. После первой встречи руководителей учреждений оборонной промышленности, состоявшейся в июле 2025 года в Стамбуле, в 2026 году Азербайджан проведет в Баку вторую встречу. Ее цель — укрепление сотрудничества в области оборонного производства и технологического развития. Кроме того, встреча секретарей Советов безопасности, которая состоится в 2026 году, будет и далее способствовать стратегической координации между государствами-членами.

Предложение Узбекистана институционализировать регулярные встречи министров иностранных дел и руководителей специальных служб, а также инициатива Кыргызстана по созданию правоохранительного механизма для совместного противодействия терроризму, экстремизму, киберугрозам и транснациональной преступности свидетельствуют о растущем стремлении перейти от диалога к практическому сотрудничеству.

В целом вопросы безопасности в рамках ОТГ постепенно институционализируются, переходя от эпизодических консультаций к структурированной и последовательно развивающейся системе диалога и координации на различных уровнях. Хотя ОТГ не является военным союзом, сотрудничество в сфере безопасности все прочнее закрепляется в формате регулярных встреч, специализированных механизмов и ключевых стратегических документов.

Фото: пресс-служба ОТГ

— Как ситуация на Ближнем Востоке и изменение глобального баланса сил влияют на стратегию ОТГ?

— Этот вопрос тесно связан с предыдущим, поскольку меняющаяся среда безопасности напрямую влияет на то, каким образом региональные организации, включая ОТГ, адаптируют свои подходы.

Ситуация на Ближнем Востоке, а также движение мира к многополярной системе заметно меняют международную среду, в которой мы функционируем. Эти процессы, с одной стороны, создают вызовы, а с другой — открывают новые возможности, особенно для таких тесно взаимосвязанных регионов, как Тюркский мир.

С точки зрения Организации тюркских государств наш общий стратегический курс остается неизменным. Мы не меняем свой мандат, а адаптируем механизмы его реализации к новым условиям. В условиях все более сложной и трудно прогнозируемой международной среды координация между государствами-членами естественным образом приобретает особую значимость.

Сегодня мы видим, что диалог и координация позиций становятся уже не дополнительной возможностью, а необходимостью. В этом контексте ОТГ выступает актуальной и практической площадкой, позволяющей государствам-членам поддерживать постоянный контакт, обмениваться мнениями и, когда это возможно, координировать позиции по вопросам, затрагивающим общие интересы.

Мы видим это и на практике. К примеру, в ходе неформального заседания Совета министров иностранных дел ОТГ, состоявшегося в марте 2026 года в Стамбуле, государства-члены приняли Совместное заявление по ситуации на Ближнем Востоке, выразив общую обеспокоенность и подчеркнув важность стабильности, диалога и деэскалации.

В целом усложнение глобальной среды еще больше повышает значение регионального сотрудничества. В этой связи ОТГ становится все более согласованной, оперативно реагирующей и сплоченной организацией в продвижении общих позиций и укреплении сотрудничества между государствами-членами.

— Как Вы представляете развитие ОТГ в ближайшие 5-10 лет?

— Вступая в последние месяцы своего срока полномочий, после почти 4 лет работы по продвижению Тюркского мира и укреплению Организации тюркских государств, я смотрю в будущее с большой уверенностью и оптимизмом. В последние годы ОТГ вступила в новый этап развития. Этот этап характеризуется эффективным, продуктивным и ориентированным на конкретные результаты сотрудничеством. Необходимая основа уже заложена, и я полностью уверен, что в предстоящие годы эти усилия будут реализованы в полной мере.

В перспективе, как я считаю, Организация превратится в еще более интегрированную, ориентированную на результат и авторитетную на международном уровне платформу, которая будет приносить государствам-членам конкретную пользу и вносить вклад в региональную стабильность и процветание.

Наш долгосрочный курс развития четко обозначен в таких ключевых стратегических документах, как концепция «Видение тюркского мира — 2040», Стратегия ОТГ, Астанинский акт и Хартия Тюркского мира. Эти документы предлагают всеобъемлющую дорожную карту по углублению сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Согласно концепции «Видение тюркского мира — 2040», нашей главной целью является формирование более единого тюркского пространства, основанного на общей идентичности, солидарности и взаимном процветании. Это включает укрепление единства между государствами-членами и наблюдателями, углубление экономической интеграции, а также продвижение мира, стабильности и устойчивого развития в регионе.

С экономической точки зрения в предстоящие годы особое внимание будет уделяться развитию внутрирегиональной торговли, инвестиций и взаимосвязанности. В частности, одним из ключевых приоритетов станут такие стратегические инициативы, как развитие Среднего коридора, полноценный запуск Тюркского инвестиционного фонда и Тюркской торгово-промышленной палаты, а также расширение систем цифровой торговли и логистики. Цель заключается в формировании более интегрированной и конкурентоспособной экономической экосистемы в тюркском регионе.

В соответствии со Стратегией ОТГ следующий этап будет ориентирован на практическую реализацию, то есть приоритет будет отдан обеспечению преобразования политических решений в конкретные проекты, действующие механизмы и измеримые результаты. Среди ключевых направлений будут цифровая трансформация, инновации, зеленая энергетика, а также вопросы устойчивости в сферах цепочек поставок, продовольственной безопасности и государственных услуг.

Хартия Тюркского мира еще больше укрепляет нашу приверженность институционализации и эффективной координации. Мы продолжим усиливать роль Секретариата, расширять взаимодействие между структурами тюркского сотрудничества и повышать эффективность и узнаваемость совместных инициатив.

При этом гуманитарное измерение останется в центре интеграционного процесса. Инициативы в сферах образования, молодежной политики, культурного обмена и мобильности будут и далее укреплять связи между нашими народами.

На международном уровне ОТГ будет расширять свое глобальное присутствие через такие форматы, как ОТГ+, а также посредством укрепления партнерства с международными организациями, закрепляя за собой статус конструктивного и надежного партнера в меняющейся международной системе.

В конечном итоге я вижу более взаимосвязанную, устойчивую и влиятельную Организацию, которая, сочетая глубокие историко-культурные основы с современными и ориентированными на будущее механизмами сотрудничества, будет добиваться значимых и долгосрочных результатов для Тюркского мира.