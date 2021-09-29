ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане 28 сентября Международная Тюркская академия представила сборник стихов Юнуса Эмре на турецком и казахском языках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу академии.

Церемрния прошла с участием председателя Великого Национального собрания Турецкой Республики Мустафы Шентопа и председателя Мажилиса Парламента РК Нурлана Нигматулина.

Вместе с двумя спикерами в заседании приняли участие аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, Генеральный секретарь ТЮРКПА Алтынбек Мамаюсупов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Казахстане Уфук Экиджи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турции Абзал Сапарбекулы, а также государственные и общественные деятели, представители интеллигенции братских стран.

Церемонию вел глава Тюркской академии Дархан Кыдырали.

Литературные переводы известного казахского поэта Светкали Нуржана сопровождаются оригинальными текстами, подготовленными к изданию Тюркской академией в рамках Года Юнуса Эмре и тюркского языка. В книгу вошли также новые неопубликованные переводы стихов поэта.

Выступая после презентации, доктор Мустафа Шентоп отметил, что присутствие духа Юнуса Эмре в священный Туркестане, где похоронен его учитель Ходжа Ахмед Яссави, глубоко символично, а сегодняшнее мероприятие является знаковым событием.

В свою очередь, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин сказал, что предстоящая встреча является является ярким свидетельством укрепления крепкого братства между двумя странами.

В завершение мероприятия Дархан Кыдырали вручил почетным гостям ценные труды, изданные Академией.

Стоит отметить, что в этом году исполнилось 700 лет со дня смерти Юнуса Эмре. В этой связи президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган объявил 2021 год «Годом Юнуса Эмре и тюркского языка». В связи с этим ЮНЕСКО приняло решение отметить Год памяти великого поэта на мировом уровне.







