Тюльпаны из Казахстана расцветут в Париже

Данная инициатива является продолжением проекта «Қазақ ауылы» (Village Kazakh), два года подряд организованного на площади Терн в 17-ом округе французской столицы.

Фото: МИД РК

В мероприятии приняли участие посол Казахстана во Франции Гульсара Арыстанкулова, мэр 17 округа Парижа Жеффруа Буллар, его заместители, представители Ассоциации «QazElles», а также местные жители и друзья Казахстана.

Тюльпан, родина которого находится на территории современного Казахстана, символизирует обновление, дружбу и гармонию. Его посадка в Париже стала ярким подтверждением стремления к дальнейшему развитию казахско-французского сотрудничества, охватывающего все ключевые сферы — от экономики и инноваций до образования, науки и культуры.

Особую атмосферу мероприятию придало музыкальное выступление казахстанской студентки Г.Рустемқызы, ставшее культурным акцентом церемонии.

В 2023 году в знак дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Францией луковицы тюльпанов из Шымкента также были посажены в знаменитом парижском саду Багатель.

Весной мы писали о том, что жамбылские тюльпаны предложили включить в список наследия ЮНЕСКО.